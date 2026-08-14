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        Haberler Gündem 3. Sayfa Röntgende korkunç görüntü! 97 parça uyuşturucu!

        Röntgende korkunç görüntü! 97 parça uyuşturucu!

        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelinin midesinde, 97 parça halinde 500 gram metamfetamin olduğu belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 14:37 Güncelleme:
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        Röntgende korkunç görüntü! 97 parça uyuşturucu!

        Aksaray'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan S.R.'nin (33) midesinde, 97 parça halinde 500 gram metamfetamin olduğu belirlendi. Şüpheli, tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ticareti operasyonunda, kuryelik yapan S.R., gözaltına alındı.

        Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen S.R.'nin röntgen ve ultrason tetkiklerinde midesinde 97 parça halinde 500 gram metamfetamin olduğu belirlendi.

        Uyuşturucu, sağlık görevlilerinin müdahalesiyle şüphelinin midesinden çıkarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.R., mahkemede tutuklandı.

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