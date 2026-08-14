Donald Trump: İran'ı ekonomik açıdan vuracağız

ABD Başkanı, Fox News'e yaptığı açıklamada İran'a ekonomik açıdan zarar vereceklerini işaret etti.

Trump, "İran'a ağır bir ekonomik darbe indireceğiz. Bunun ara seçimlerden önce olup olmaması umurumda değil." diye konuştu.

Öte yandan, New York'ta Nassau Polis Akademisi'nde katıldığı bir etkinlikte, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krize ilişkin konuşan ABD Başkanı, "İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra, çok yakında Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim." ifadelerini kullandı.

Trump, İran'a yönelik politikalarının dünya için de önemli olduğunu işaret ederek, "Yaptığımız şey sadece kendimiz için değil, dünya için büyük bir hizmettir." dedi.

İran'la savaşın ABD ekonomisine etkisine değinen ABD Başkanı, "Benzininiz için biraz daha fazla ödemeniz gerektiğinde asla özür dilemeyeceğim. Doğru olanı yaptım. Çok kötü bir ülke nükleer silaha sahip olamaz." şeklinde konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise, "Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, ABD'nin belirli koşulları yerine getirmesine bağlı. Umman ile yürütülen müzakereler ve Hürmüz Boğazı'nın açılması meselesi iki ayrı konudur. Hürmüz Boğazı'na ilişkin Umman ile yürüttüğümüz müzakerelerde yakında bir sonuca ulaşabiliriz." diye konuştu.

"ABLUKAYI SÜRESİZ UZATABİLİRİZ"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını "süresiz olarak" devam ettirebileceğini belirtti.

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ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hegseth, çok uluslu bir tatbikatın kapanış töreni için gittiği Panama'da İran'a yönelik deniz ablukası hakkında gazetecilere konuştu.

Hegseth, ABD ordusunun İran'a uyguladığı ablukayı sürdürmek amacıyla bölgedeki deniz kuvvetleri varlığını "süresiz olarak" sürdürebileceğini belirterek, "ABD Donanması ablukayı süresiz olarak sürdürebilir. Çünkü gemileri şimdiye kadar yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz gibi dönüşümlü olarak görevlendirip geri çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik ablukanın belirli bir süre sınırı olmadığını vurgulayan Hegseth, ablukanın "gerektiği sürece" devam edeceğini yineledi.

*Fotoğraf: AP