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        Haberler Yaşam Belçika'da binanın duvarında yaklaşık 9 milyon euro değerinde altın bulundu

        Belçika'da binanın duvarında yaklaşık 9 milyon euro değerinde altın bulundu

        Belçika'da tadilat sırasında duvarın içine gizlenmiş yaklaşık 9 milyon euro değerinde altın bulundu. Altınların kime ait olduğu araştırılırken, olayın duyulması üzerine bölgeye define aramak isteyenler akın etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 14:25 Güncelleme:
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        Duvarın içinden servet çıktı

        Belçika'nın Dendermonde kentinde tadilat sırasında bir binanın duvarına gizlenmiş yaklaşık 9 milyon euro değerinde altın bulundu.

        Belçika basınındaki haberlere göre, Flaman Bölgesi'nde yer alan Dendermonde'de sosyal yardım kuruluşu CAW'a ait eski binada tadilat yapan işçiler, bodrum katındaki duvarı sökerken içine gizlenmiş bir sandık buldu.

        İnşaat şirketi De Brand çalışanlarının açtığı sandıkta, çok sayıda altın külçe ve sikke bulundu. Daha sonra bina sahibi CAW ve kolluk kuvvetleri bilgilendirildi.

        Olayın polise bildirilmesi üzerine el konulan altınlar güvenli bir yere götürüldü.

        Doğu Flandre Savcılığı da altınların kime ait olduğunu, binaya ne zaman ve kim tarafından saklandığını ve yasal yollarla elde edilip edilmediğini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

        Yaklaşık 9 milyon euro değerindeki hazinenin nihai sahibinin kim olacağı henüz belirlenemedi.

        Olayın duyulmasının ardından bölgeye altın aramak isteyen çok sayıda kişi geldi.

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