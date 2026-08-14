Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar, doğuda sağanak bekleniyor

Türkiye’nin kuzey bölgelerinde rüzgar yeniden güçlenirken, hafta sonuyla birlikte güney kesimlerde de etkisini artırması bekleniyor. Önümüzdeki 3 gün Marmara, Kuzey Ege ve yer yer Akdeniz Bölgesi’nde kuvvetli rüzgar öngörülürken, özellikle Balıkesir ve Çanakkale çevresinde olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

RÜZGAR CUMARTESİ EN KUVVETLİ HALİNE ULAŞACAK

Rüzgarın 15 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00 ile 18.00 arasında en kuvvetli seviyesine ulaşması, akşam saatlerinden itibaren ise büyük ölçüde zayıflaması bekleniyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle uçabilecek cisimler ve yazlık eşyaların yaralanmalara yol açabileceği belirtilirken, vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.

Edremit Körfezi ve çevresinde rüzgarın saatte 30 ila 50 kilometre hızla esmesi, ani hamlelerde ise 80-90 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor. Denizlerdeki olumsuz koşullar nedeniyle bazı noktalarda uygulanan denize girme yasaklarının cumartesi günü de devam edebileceği değerlendiriliyor. Pazar günü rüzgarın bir miktar zayıflaması, 17 Ağustos Pazartesi günü ise fırtına etkisinin sona ermesi bekleniyor.

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MARMARA’DA BUNALTICILIK AZALACAK

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa çevrelerinde kuzeydoğudan esen rüzgarla birlikte sıcaklıklarda 2-3 derecelik düşüş bekleniyor. Serin havanın nemin hissedilen etkisini de azaltacağı, hafta sonu Marmara Bölgesi genelinde ve Batı Karadeniz’de bunaltıcılığın belirgin şekilde azalacağı tahmin ediliyor.

Ankara’da hafta sonunun parçalı bulutlu ve güneşli geçmesi, gündüz sıcaklıklarının 27-28 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Başkentte sıcaklıkların gelecek hafta salı gününden itibaren yeniden 31-32 dereceye çıkabileceği tahmin edilirken, Eskişehir, Denizli ve Konya çevrelerinde de sıcaklıkların düşmesi öngörülüyor.

ORMAN YANGINI RİSKİ YÜKSEK

Serinlemeye rağmen kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin yüksek seviyede kalması bekleniyor. Özellikle Edremit Körfezi ve çevresinde kuvvetli rüzgarın olası yangınların hızla yayılmasına neden olabileceği değerlendiriliyor.

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DOĞU VE KARADENİZ’DE KUVVETLİ SAĞANAK

Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Doğu Karadeniz’de yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Sinop’tan Samsun’a uzanan kesimde özellikle 15 Ağustos Cumartesi günü yerel olarak kuvvetli sağanaklar görülebileceği tahmin ediliyor.

Artvin ve Rize yaylalarında gök gürültülü sağanakların hafta sonu boyunca etkili olması beklenirken, Erzincan, Malatya ve Kars çevrelerinde de yağmur öngörülüyor. Uzun süredir sıcak ve kuru havanın etkili olduğu kırsal bölgelerde yağışların gök gürültüsü ve yıldırımla birlikte gelmesi nedeniyle açık alanlarda yıldırım riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

GÜNEYDOĞU’DA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Güneydoğu Anadolu’da 41-43 derece civarında seyreden sıcaklıkların önümüzdeki 3 gün içinde 34-36 derece seviyelerine kadar gerilemesi ve bölgede bir miktar serinleme hissedilmesi bekleniyor.

Ukrayna-Kırım-Karadeniz-Türkiye hattından ilerleyen serin hava dalgasının ardından sıcaklıkların 19-20 Ağustos’tan itibaren yeniden yükselişe geçebileceği, ağustos ayının son 10 gününün ise mevcut günlere göre daha sıcak geçebileceği tahmin ediliyor.