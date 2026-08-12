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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den açıklama! Karadeniz'de yağmur, 2 bölgede rüzgar var

        Meteoroloji'den açıklama! Karadeniz'de yağmur, 2 bölgede rüzgar var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'de yağmur beklenirken, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar etkili olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 07:10 Güncelleme:
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        Karadeniz'de yağmur, 2 bölgede rüzgar var

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 32°

        Ankara

        Güneşli 34°

        İzmir

        Güneşli 39°

        Antalya

        Güneşli 40°

        Trabzon

        Parçalı Bulutlu 28°

        Bursa

        Güneşli 32°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Güneşli 39°

        Gaziantep

        Güneşli 37°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 27°

        Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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