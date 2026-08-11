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        Haberler Magazin Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz'den sürpriz aşk paylaşımı

        Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz'den sürpriz aşk paylaşımı

        Ünlü oyuncu Helin Kandemir, Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'te forma giyen milli futbolcu Dorukhan Toköz ile aşk yaşadığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 21:28 Güncelleme:
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        Sürpriz aşk

        Helin Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gönlünü futbolcu Dorukhan Toköz'e kaptırdığını ilan etti. Kandemir, özel hayatından kesitler sunduğu fotoğraf serisinde, Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'te forma giyen Dorukhan Toköz ile çekilen romantik bir karesine de yer verdi. Toköz, oyuncunun paylaşımına siyah kalp emojisiyle yorum yaptı. Milli futbolcu, aynı fotoğrafı kendi hesabında da yayımlayarak birlikteliklerini gözler önüne serdi.

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