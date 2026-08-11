Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz'den sürpriz aşk paylaşımı

Helin Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gönlünü futbolcu Dorukhan Toköz'e kaptırdığını ilan etti. Kandemir, özel hayatından kesitler sunduğu fotoğraf serisinde, Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'te forma giyen Dorukhan Toköz ile çekilen romantik bir karesine de yer verdi. Toköz, oyuncunun paylaşımına siyah kalp emojisiyle yorum yaptı. Milli futbolcu, aynı fotoğrafı kendi hesabında da yayımlayarak birlikteliklerini gözler önüne serdi.