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        Haberler Gündem Ultraaslan lideri Muzaffer Şirin hakkında "ev hapsi" ve "yurt dışına çıkış yasağı" kararı

        Ultraaslan lideri Muzaffer Şirin hakkında "ev hapsi" ve "yurt dışına çıkış yasağı" kararı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin hakkında "ev hapsi" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 21:37 Güncelleme:
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        Ultraaslan liderine ev hapsi

        Başsavcılığın Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan "UltraAslan taraftar grubu lideri Sebahattin Şirin" olarak bilinen Muzaffer Şirin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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        Sağlık kontrolünden geçirilen Şirin, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

        Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüpheli Şirin, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "ruhsatsız silah ve mermi bulundurma" suçları ile 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un "sosyal medyadaki beyanları ile müsabaka düzeninin bozulması" ve "müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi"ni düzenleyen maddeleri kapsamında "ev hapsi" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Hakimlik, şüpheli Şirin hakkında "ev hapsi" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.

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        SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        İHA'nın haberine göre; Muzaffer Şirin, savcılık ifadesinde ikametinde ele geçirilen yüklü miktardaki Türk lirası, döviz, altının kaynağının "geçmişten bugüne birikimleri ile aile düğünlerinde takılan hediyeler" olduğunu savundu. Şirin, oğlu İbrahim Şamil Şirin’in 38 milyon 440 bin liralık bankacılık işlem hacmiyle ilgili ise, "Oğluma ait banka hesaplarını hiçbir şekilde kullanmıyorum. Bilgim olmayan bankacılık işlemlerinin benimle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" dedi.

        "PARALARIN KAYNAĞI UZUN ZAMANDIR ŞAHSİ BİRİKİMİM VE DÜĞÜN HEDİYELERİDİR"

        Şirin, evinde yapılan aramada farklı noktalarda bulunan 796 bin 400 TL, 82 bin 953 dolar, 18 bin 820 sterlin ve 918 bin 595 euro şeklindeki para ve dövizlerin kaynağı sorulduğunda, söz konusu paraların kendi birikimleri ve aile düğünlerinde takılan paralardan oluştuğunu savundu. Şirin, "Soruşturma kapsamında yapılan ikamet aramasında tespit edilen paralar benim geçmişten bugüne birikimim ile bir kısmı yaklaşık 8 ay önce düğününü yaptığım oğluma düğün takısı olarak takılan ve altının değerindeki değişiminden dolayı benim Euro’ya çevirdiğim paralardır" dedi.

        Genel olarak bankalarda para bulundurmadığını belirten Şirin, "Ben genel olarak banka uhdesinde para bulundurmayan, bankacılık işlemi yapmayan biri olduğum için şahsıma ait menkulleri kendi uhdemde bulundururum" ifadelerini kullandı.

        Paraların ne kadarının kendi birikimi, ne kadarının düğün hediyesi olduğunu ayrıntılı şekilde hatırlamadığını belirten Şirin, "Bahse konu paraların kaynağını, beyan ettiğim şekilde uzun zamandır şahsi birikimim ve çocuklarımın geçmiş tarihteki sünnet düğünleri de dahil olmak üzere aile bireylerinin düğün hediyeleridir. Herhangi bir suçtan elde edilmesi asla söz konusu değildir" diye konuştu.

        "PARALARI HIRSIZLIK İHTİMALİNE KARŞI EVİN FARKLI YERLERİNDE TUTTUM"

        Şirin, paraların evin farklı noktalarında ve dağınık şekilde bulunmasının nedenini ise bankacılık işlemi yapmaması ve hırsızlık ihtimaline karşı önlem almasıyla açıkladı. Şirin, "Paraların dağınık ve evin farklı bölgelerinde çıkmasının sebebi, bankacılık işlemi yapan biri olmadığım için kendi uhdemde bulunan paraların olası hırsızlık ihtimaline karşı evin çeşitli yerlerinde güvenlik amacıyla konulmasındandır" dedi.

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        Şirin, sosyal medya paylaşımının ardından hakkında soruşturma yürütülebileceğini düşündüğünü ancak buna rağmen paraları evden çıkarmadığını da belirterek, "Herhangi bir suçum olmadığı için güvenlik amacıyla ikametimin muhtelif yerlerinde bulunan paraları saklama gereği duymadım" ifadelerini kullandı.

        Şirin’in evinde ele geçirilen ve güncel değeri 12 milyon 477 bin 880 TL olarak belirtilen altın ve mücevherat da savcılık ifadesinde soruldu. Şirin, altın ve mücevheratın da geçmiş birikimleri ile düğünlerde verilen hediyelerden oluştuğunu savunarak, "İkametimde tespit edilen altın ve mücevheratlar da geçmiş birikimimden ve yapmış olduğumuz düğünlerden dolayı verilen hediyelerden oluşmaktadır" dedi.

        Banka kasası kullanmadığını belirten Şirin, "Banka kasası kullanmadığım için ikametimde bulunan ziynet eşyaları olası hırsızlık ihtimaline binaen evin farklı yerlerinde muhafaza edilmektedir" ifadelerini kullandı. Şirin, ziynet eşyalarının edinilme tarihlerini tek tek hatırlamadığını belirterek, "Kesinlikle suçtan elde edilmesi veya bu amaçla elde edildiği için saklanması gibi bir durum söz konusu değildir" diye konuştu.

        MASAK’IN 8,6 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİNİ AÇIKLADI

        MASAK tarafından hazırlanan raporda yer alan 8 milyon 630 bin 407 TL’lik işlem hacmi de Şirin’e soruldu. Şirin, söz konusu hareketlerin şahsi kullanımı ve ticari faaliyetlerinden kaynaklandığını savundu. Şirin, raporda 4 milyon 350 bin TL işlem hacmi bulunan Diamond Gayrimenkul’ün ortağı olduğunu belirterek, "Sanayi üzerinde gayrimenkul alım satımı yaptığım şirket hesabıdır" dedi.

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        Oğlu İbrahim Şamil Şirin ile arasındaki 1 milyon 521 bin 961 TL’lik para hareketi de sorulan Şirin, "Bahse konu işlem hacmi de oğlumla aramdaki para transferine ilişkindir. Oğlum Kudüs Medya A.Ş. isimli iş yerinde şoför olarak çalışır. Kendisi ayrıca cep telefonu alım satımı ile uğraşır" ifadelerini kullandı. Şirin, oğlu ile arasındaki para transferlerinin aile ilişkilerinden kaynaklandığını belirterek, "Aramızdaki para transferi aile ilişkisinden kaynaklı gönderilen paralardır" dedi.

        MASAK kayıtlarında 474 bin TL işlem hacmi bulunduğu belirtilen Orhan Baştürk’ü de tanıdığını söyleyen Şirin, "Güngören’de okul kantini işleten ve galericilik yapan tanıdığımdır. Kendisi bir defa arabamızı satmıştı. Bundan dolayı aramızda para transferi gerçekleşmiş olabilir" diye konuştu.

        Şirin’e oğlu İbrahim Şamil Şirin’in MASAK kayıtlarında tespit edilen 38 milyon 440 bin 538 TL bankacılık işlem hacmi ile ödeme ve elektronik para kuruluşları üzerinden gerçekleşen işlemleri de soruldu. Şirin, oğlunun şoförlük ve cep telefonu alım satımı yaptığını belirterek, "Bunların haricinde herhangi bir geliri bulunmamaktadır. Yapmış olduğu şoförlük işinden ve cep telefonu alma satma işinden yaklaşık kaç para kazandığını ben bilmiyorum" dedi.

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        Oğlunun banka hesaplarını kullanmadığını savunan Şirin, "Oğluma ait banka hesaplarını hiçbir şekilde kullanmıyorum. Bilgim olmayan bankacılık işlemlerinin benimle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" dedi.

        "BU OPERASYON FİLİSTİN’İ DESTEKLEDİĞİMİZ İÇİN YAPILDI" SÖZLERİNE AÇIKLAMA

        Şirin’e emniyette söylediği belirtilen "Bu operasyon biz Filistin’i desteklediğimiz için Mossad ajanları tarafından devlete yapıldı. Ben Daltonların ve FETÖ’nün hedef listesindeyim" şeklindeki sözleri de soruldu. Şirin, bu sözlerinin soruşturma konusu olayla ilgili olmadığını savunarak, "Bu operasyon biz Filistin’i desteklediğimiz için bize yapıldı. Ben FETÖ’nün hedef listesindeyim şeklinde bir beyanda bulundum ancak operasyonun devlete karşı yapıldığına ve Daltonların hedef listesinde olduğuma dair bir beyanda bulunmadım" dedi.

        Şirin, bu sözleri neden söylediğini ise, "Taraftar grubumuzun Gazze ve Filistin’e vermiş olduğumuz destekten ötürü bu amacımıza engel olmaya çalışıldığını düşünmemden dolayıdır" şeklinde açıkladı.

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        Ancak Şirin, bu iddiasını destekleyecek somut bir bilgi veya belgeye sahip olmadığını da belirterek, "Bunun haricinde somut bir bilgi belgeye sahip değilim" dedi.

        UYUŞTURUCU SUÇLAMASINI KABUL ETMEDİ

        Şirin’e ayrıca hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlaması da yöneltildi. Şirin, suçlamayı kabul etmeyerek, "Üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum" diye konuştu.

        Soruşturma kapsamında Şirin’in evinde yapılan aramada yaklaşık 65 milyon TL'lik para, döviz, altın ve ziynet eşyasının yanı sıra silah, mühimmat, cep telefonları ve balistik yelekler ele geçirilmişti. Şirin, savcılık ifadesinde ele geçirilen para ve ziynet eşyalarının kaynağının aile birikimleri ve düğün hediyeleri olduğunu savunurken, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

        SORUŞTURMA

        Başsavcılığın Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında "UltraAslan taraftar grubu lideri Sebahattin Şirin" olarak bilinen Muzaffer Şirin hakkında, 6222 sayılı Kanun'un 14 ve 15. maddelerinde düzenlenen "spor alanlarında yasaklı eylemler ve spor müsabakalarıyla bağlantılı suçlar" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

        Şirin, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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