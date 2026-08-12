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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Talisca golü attı tarih yazdı! Alex'i geride bıraktı

        Talisca golü attı tarih yazdı! Alex'i geride bıraktı

        Sturm Graz'ı 1-0 mağlup ederek adını UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yazdıran Fenerbahçe'de Anderson Talisca tarihi bir rekor kırarak Alex de Souza'yı geride bıraktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 10:59 Güncelleme:
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        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükselen temsilcimiz Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golü 66. dakikada Anderson Talisca kaydetti.

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        SEZONA HIZLI GİRDİ

        Sarı-lacivertlilerin tecrübeli yıldızı, bu sezon çıktığı resmi maçlarda gol atmayı başarısını gösterdi.

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        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'ye karşı 2 maçta da gol bulan Talisca, Sturm Graz filelerini de 2 maçta havalandırdı. Brezilyalı yıldız 4 maçta 4 gole ulaştı.

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        ALEX'İ GERİDE BIRAKTI

        Sturm Graz karşısında bulduğu golün ardından Talisca, Avrupa kupalarında Türk takımları adına tarihi bir başarıya imza attı.

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        Brezilyalı golcü, Avrupa kupalarında Fenerbahçe formasıyla 9, Beşiktaş formasıyla 7 gol olmak üzere toplam 16 gole imza attı.

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        Talisca böylece 15 golü bulunan Alex de Souza'yı geride bırakarak Avrupa kupalarında Türk takımları formasıyla en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu.

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