Talisca golü attı tarih yazdı! Alex'i geride bıraktı
Sturm Graz'ı 1-0 mağlup ederek adını UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yazdıran Fenerbahçe'de Anderson Talisca tarihi bir rekor kırarak Alex de Souza'yı geride bıraktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükselen temsilcimiz Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golü 66. dakikada Anderson Talisca kaydetti.
SEZONA HIZLI GİRDİ
Sarı-lacivertlilerin tecrübeli yıldızı, bu sezon çıktığı resmi maçlarda gol atmayı başarısını gösterdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'ye karşı 2 maçta da gol bulan Talisca, Sturm Graz filelerini de 2 maçta havalandırdı. Brezilyalı yıldız 4 maçta 4 gole ulaştı.
ALEX'İ GERİDE BIRAKTI
Sturm Graz karşısında bulduğu golün ardından Talisca, Avrupa kupalarında Türk takımları adına tarihi bir başarıya imza attı.
Brezilyalı golcü, Avrupa kupalarında Fenerbahçe formasıyla 9, Beşiktaş formasıyla 7 gol olmak üzere toplam 16 gole imza attı.
Talisca böylece 15 golü bulunan Alex de Souza'yı geride bırakarak Avrupa kupalarında Türk takımları formasıyla en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu.