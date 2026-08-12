Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.804,20 %0,73
        DOLAR 47,7581 %0,10
        EURO 55,1306 %0,05
        GRAM ALTIN 6.767,50 %0,94
        FAİZ 41,59 %-0,10
        GÜMÜŞ GRAM 101,64 %2,35
        BITCOIN 63.724,00 %0,05
        GBP/TRY 64,5680 %0,17
        EUR/USD 1,1539 %-0,03
        BRENT 89,36 %0,51
        ÇEYREK ALTIN 11.064,86 %0,94
        Haberler Ekonomi Enerji Motorinde ÖTV düzenlemesi

        Motorinde ÖTV düzenlemesi

        Maliye'nin motorin üzerinden alınan ÖTV tutarlarında indirime gitmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 09:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Motorinde ÖTV düzenlemesi

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın motorinden alınan ÖTV tutarında doğrudan indirime gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Kararın bu gece Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

        Söz konusu adım, akaryakıt fiyatlarını sınırlamak amacıyla uygulanan Eşel Mobil sisteminden farklı olarak motorinin vergi tutarının doğrudan düşürülmesini öngörüyor.

        MOTORİN FİYATINA YANSIYACAK

        Yapılacak ÖTV indiriminin motorinin pompa fiyatına doğrudan yansıması bekleniyor. Böylece başta taşımacılık ve lojistik olmak üzere motorin kullanan sektörlerin maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor.

        Düzenlemenin kapsamı, indirim miktarı ve yürürlük tarihi yapılacak resmi açıklamayla netleşecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Numan Kurtulmuş'tan çerçeve yasa değerlendirmesi
        Numan Kurtulmuş'tan çerçeve yasa değerlendirmesi
        Motorinde ÖTV düzenlemesi
        Motorinde ÖTV düzenlemesi
        Parkta çıkan kavga vahşetle sonuçlandı!
        Parkta çıkan kavga vahşetle sonuçlandı!
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Çarpıcı El Nino açıklaması: Son 150 yılın en şiddetlisi!
        Çarpıcı El Nino açıklaması: Son 150 yılın en şiddetlisi!
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        "Ligin en az gol yiyen takımı olacak"
        "Ligin en az gol yiyen takımı olacak"
        Evlendiler
        Evlendiler
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Caddeye adı verildi
        Caddeye adı verildi
        Bodrum'da jetski faciasında dram!
        Bodrum'da jetski faciasında dram!
        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı
        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk
        Dusan Vlahovic İstanbul'a geliyor!
        Dusan Vlahovic İstanbul'a geliyor!
        Taksiciler aracı kıskaca aldı! Trafikte tehlikeli anlar!
        Taksiciler aracı kıskaca aldı! Trafikte tehlikeli anlar!
        Ayva dalı cinayeti!
        Ayva dalı cinayeti!
        Booking gibi yabancı konaklama platformlarına 'şartlı' yeşil ışık
        Booking gibi yabancı konaklama platformlarına 'şartlı' yeşil ışık
        İklim krizi solunum hastalıklarını tetikliyor! Başvurular yüzde 20 arttı
        İklim krizi solunum hastalıklarını tetikliyor! Başvurular yüzde 20 arttı