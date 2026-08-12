Motorinde ÖTV düzenlemesi
Maliye'nin motorin üzerinden alınan ÖTV tutarlarında indirime gitmesi bekleniyor
Giriş: 12 Ağustos 2026 - 09:19 Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın motorinden alınan ÖTV tutarında doğrudan indirime gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Kararın bu gece Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.
Söz konusu adım, akaryakıt fiyatlarını sınırlamak amacıyla uygulanan Eşel Mobil sisteminden farklı olarak motorinin vergi tutarının doğrudan düşürülmesini öngörüyor.
MOTORİN FİYATINA YANSIYACAK
Yapılacak ÖTV indiriminin motorinin pompa fiyatına doğrudan yansıması bekleniyor. Böylece başta taşımacılık ve lojistik olmak üzere motorin kullanan sektörlerin maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor.
Düzenlemenin kapsamı, indirim miktarı ve yürürlük tarihi yapılacak resmi açıklamayla netleşecek.
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