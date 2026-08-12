Yaban arıları ofiste bir metrelik yuva kurdu

İngiltere'de bir doğa rezervi yöneticisi, ofisini istila eden yaban arılarının yaklaşık bir metre büyüklüğünde yuva yapması üzerine çalışmalarını evden sürdürmeye başladı.

Norfolk Yaban Hayatı Vakfı'nda Trinity Broads doğa rezervinin yöneticisi olarak görev yapan Eilish Rothney, haftalar boyunca sahada araştırma yaptıktan sonra 11 Haziran'da ofisine döndü. Ofisinin bir köşesinde dolaşan yaban arılarını fark eden Rothney, kitaplığın arkasında bir yuva olduğunu gördü.

BBC'de yer alan habere göre yuvanın büyümesini "büyüleyici" olarak nitelendiren Rothney, "Yaban arılarının gelip gitmesini ve güzel renk katmanlarını oluşturmasını izlemek büyüleyiciydi. Egzotik bir kağıt gibi görünüyor" dedi.

ARILAR YUVAYI TERK EDENE KADAR EVDEN ÇALIŞILACAK

Yuvanın yerde, bir kutunun arkasında başladığını anlatan Rothney, arıların kutunun iç kısmına yayıldığını, klasörlerin ve rafların çevresindeki küçük boşluklara kadar ilerlediğini belirtti.

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Rothney, yaban arılarının sonbaharda yuvayı terk etmesinin beklendiğini ve bu nedenle yuvaya müdahale edilmeyeceğini söyledi.

Bu süreçte çalışmalarını evden sürdüren Rothney, dişilerin kış uykusuna yatmak üzere yuvadan ayrılacağını ve gelecek baharda kraliçe olarak geri döneceğini, işçi arıların ise zamanla öleceğini belirtti.

İnsanların korkmaması gerektiğini söyleyen Rothney, "Yaban arıları sizi rahatsız ediyorsa sakin kalmanızı ve mümkün olduğunca uzaklaşmanızı öneririm. Sakin kalırsanız bunu hissederler ve kendilerini tehdit altında hissetmezler" dedi.

*Haberin görseli Norfolk Yaban Hayatı Vakfı'nın Facebook hesabından servis edilmiştir.