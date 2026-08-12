Taksiciler aracı kıskaca aldı! Trafikte tehlikeli anlar!

Bursa'da iki taksi şoförü, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı başka bir aracı seyir halinde sıkıştırdı.

İHA'nın haberine göre hem kendi canlarını, hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atan taksi şoförlerinin o anları kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Mudanya'dan şehir merkezi yönüne sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki taksici ile, başka bir otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Bunun üzerine taksi şoförleri, otomobili sıkıştırdı. Bir süre devam eden sıkıştırma kameraya yansıdı.