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        Haberler Magazin Cansever, Makedonya'da toprağa verildi

        Cansever, Makedonya'da toprağa verildi

        Arabesk müzik sanatçısı Cansever, doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 18:54 Güncelleme:
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        Makedonya'da toprağa verildi

        Bir süredir lösemi tedavisi gören Cansever, 8 Ağustos Cumartesi günü Almanya'nın Essen kentinde tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.

        Şarkıcının cenazesi, Almanya'dan doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya'ya getirildi.

        Cansever için Veles'teki Gazi Ahmet Paşa Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Şarkıcının yakınları, caminin avlusunda taziyeleri kabul etti.

        Cenaze namazını, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı caminin imamı Fevzi Yazıcı kıldırdı.

        Namazın ardından sanatçının naaşı, uzun yıllar yaşadığı evinin önüne getirildi. Burada yakınları ve sevenleri tarafından dualarla karşılanan Cansever'in cenazesi, aile kabristanında toprağa verildi.

        Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da çelenk gönderdi.

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