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        Haberler Yaşam Göbeklitepe'de yeni kazılarda dörtgen planlı yapılar ortaya çıkarıldı

        Göbeklitepe'de yeni kazılarda dörtgen planlı yapılar ortaya çıkarıldı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe'nin kuzey kesimindeki yaklaşık 80'e 70 metrelik alanda ilk kez başlatılan kazı çalışmalarını sosyal medya hesabından duyurdu. Kazılarda yerleşimin ikinci evresine tarihlenen dörtgen planlı yapılar gün yüzüne çıkarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 11:35 Güncelleme:
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        Göbeklitepe'nin kuzeyinde heyecan verici keşif!

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe’de Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen 2026 yılı kazı, restorasyon ve koruma çalışmalarına ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

        Bugüne kadar höyüğün güney ve batısında yoğunlaşan kazı alanları koruma çatılarıyla örtülürken bu yıl Göbeklitepe’nin kuzey kesiminde ilk kez kazı çalışmalarına başlandı.

        Yaklaşık 80’e 70 metre büyüklüğündeki yeni kazı alanında yapılan yüzey taramaları ve jeomanyetik ölçümler, bölgede büyük boyutlarda kamusal yapılar ile kulübelerin bulunduğuna işaret ediyor.

        Bakan Ersoy, yeni araştırma alanına ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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        “Göbeklitepe’de araştırmalarımızı yeni alanlara taşıyoruz.

        Geleceğe Miras Projemiz kapsamında, höyüğün kuzey kesimindeki yaklaşık 80’e 70 metrelik alanda ilk kez kazı çalışmalarına başladık. Yüzey taramalarından elde edilen veriler ve jeomanyetik ölçümler, bu bölgede de büyük boyutlarda kamusal yapılar ile dörtgen planlı yapıların ve kulübelerin bulunduğuna işaret ediyor.”

        ÇALIŞMALAR ÜÇ ALANDA EŞ ZAMANLI SÜRÜYOR

        Yeni kazı alanındaki çalışmaların yanı sıra GT1 ve GT2 alanlarındaki araştırmalar da eş zamanlı olarak devam ediyor. Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda Göbeklitepe’nin 2. evresine, MÖ 8 binli yıllara tarihlenen dörtgen planlı yapılar açığa çıkarıldı.

        Göbeklitepe’de hem yeni alanların araştırıldığını hem de daha önce kazılan bölgelerdeki çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Bakan Ersoy, “Yeni kazı alanının yanı sıra GT1 ve GT2 alanlarında da çalışmalarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Şimdiye kadar açığa çıkardığımız yapılar, Göbeklitepe’nin bilinmeyenlerine ilişkin yeni veriler sunuyor.” ifadelerini kullandı.

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        A, C VE D YAPILARINDA KORUMA SEFERBERLİĞİ

        Göbeklitepe’deki kazılara restorasyon ve koruma çalışmaları da eşlik ediyor. C Yapısı’nda 2025 yılında büyük ölçüde tamamlanan sağlamlaştırma uygulamaları 2026 sezonunda da devam ediyor. Ayağa kaldırılan dikilitaşlardan birinin yüzeyine ait son parçalar özgün yerlerine yerleştiriliyor.

        D Yapısı’nda ise duvarların sağlamlaştırılmasının ardından yapının merkezinde karşılıklı duran iki dikilitaşın zemin bağlantıları güçlendirildi. Dikilitaşların sarsıntılara karşı daha güvenli hâle getirilmesi için çelik halatlarla koruma çalışmaları yürütülüyor.

        Bakan Ersoy, Göbeklitepe’de kazı ve koruma çalışmalarının bütüncül bir yaklaşımla sürdürüldüğünü vurgulayarak şunları kaydetti:

        “Kazılarla birlikte koruma çalışmalarına da büyük önem veriyoruz. C Yapısı’ndaki dikilitaşın yüzeyine ait son parçaları yerine yerleştirirken D Yapısı’nın duvarlarını ve merkezindeki iki dikilitaşın zemin bağlantılarını güçlendirdik. Dikilitaşları sarsıntılara karşı çelik halatlarla daha güvenli hâle getiriyoruz.

        Ayrıca yeni kazı alanları dikkate alınarak yenilenen yürüyüş yolları yakında ziyaretçilerin erişimine açılacak.

        Göbeklitepe’nin farklı noktalarında kazı, restorasyon ve koruma çalışmalarını eş zamanlı yürüterek bu eşsiz mirası bütüncül bir yaklaşımla geleceğe taşıyoruz.

        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, kazı heyetimize, bilim insanlarımıza ve sahada özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

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