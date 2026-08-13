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        Haberler Dünya ABD Savunma Bakanı Hegseth: Küba askeri seçenekler de dahil tüm seçenekler masada

        ABD Savunma Bakanı Hegseth: Küba askeri seçenekler de dahil tüm seçenekler masada

        ABD Savunma Bakanı Hegseth, Washington'ın Küba'ya ilişkin tutumunu "Askeri seçenekler de dahil tüm seçenekler masada" sözleriyle değerlendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 11:54 Güncelleme:
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        ABD'den "Küba'da her seçenek masada" mesajı

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Küba konusunda "askeri seçenekler de dahil olmak üzere, tüm seçeneklerin masada bulunduğunu" belirtti.

        "Amerikan Kartel Karşıtı Koalisyonu (A3C)" toplantısına katılmak üzere Panama'da bulunan Hegseth, burada düzenlenen askeri eğitime katıldı ve gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        ABD'nin, Panama ve Ekvador gibi bölge ülkeleriyle güvenlik ve uyuşturucu kartelleriyle mücadele alanında yakın işbirliği içinde olduğunu aktaran Hegseth, Kolombiya'nın, A3C'ye 19'uncu üye olarak katıldığını ve koalisyonun merkezine ev sahipliği yapmayı teklif ettiğini söyledi.

        Hegseth, "Bugün A3C'nin mottosu olarak 'Kötü insanlara kötü şeyler yapıyoruz' cümlesini seçtik." dedi.

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        ABD'nin bölge ülkeleri için "tercih edilen ortak" olduğunu kaydeden Hegseth, Çin, Rusya ve İran gibi ülkelerin Güney Amerika'daki faaliyetlerinin ise "sömürü" üzerine kurulduğunu savundu.

        "KÜBA'YA YÖNELİK ASKERİ OPERASYON" MESAJI

        Venezuela'da eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD ordusunca alıkonulduğu günü hatırlatan Hegseth, Rusya tarafından sağlanan hava savunma sistemlerinin başkent Caracas'ı korumakta başarısız olduğunu, Kübalı güvenlik görevlilerinin de Maduro'yu koruyamadığını savundu.

        Küba'ya ilişkin Washington'ın tutumunu değerlendiren Hegseth, "Askeri seçenekler de dahil tüm seçenekler masada." diye konuştu.

        Küba yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump'ın isteklerini dikkate alması gerektiğini söyleyen Hegseth, Küba ordusunun ABD'nin askeri gücüyle "boy ölçüşemeyeceğini" söyledi.

        Panama Kanalı'nın ABD için stratejik önem taşıdığını belirten Hegseth, Panama yönetiminin, "kötü niyetli aktörlerin" kanalın işleyişine müdahale etmesini engelleme konusunda işbirliğine açık olduğunu vurguladı.

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        Hegseth, "Hiçbir ülkenin Panama Kanalı'nı tehdit unsuru olarak kullanmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

        ABD'nin Küba ablukası

        Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ablukayı "savaş eylemi" olarak nitelendirerek bunun, Küba halkını "sessizce boğup öldürdüğünü" söylemişti.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise 23 Temmuz'da basına yaptığı açıklamada, "Küba için değişim zor olacak ancak daha iyi bir gelecek için bu yapılmalı." değerlendirmesinde bulunarak Küba'daki yöneticilerin çökmüş bir ideoloji üzerinde ilerleyerek ülkeyi "yok ettiğini" savunmuştu.

        ABD basınında, Orta Doğu'da İran ile gerilim sürerken ABD Savunma Bakanlığının, Küba'ya yönelik seçenekleri "sessizce" gözden geçirdiği iddia edilmişti.

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