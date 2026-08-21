Spor yazarları Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçını değerlendirdi

İbrahim Yıldız (Habertürk):

"Beşiktaş yeni teknik direktör Italiano ile farklı bir oyun oynuyor. Topa sahip olma, rakipten topu en kısa sürede kazanma ve sürekli ileri oynama düşüncesi takımın gözle görülür farkıydı. İlk kez forma giyen santrafor Vlahovic, çok can yakar. Kenar ortaların tehlikeli adamı olduğunu gördük. Rıdvan’ın ortaladığı topa vurduğu kafa şutunu rakip kaleci son anda önledi. Rıdvan maçın en iyi oyuncusuydu. İki golün hazırlayıcısı oldu. Savunmada hiç hata yapmadı.

Beşiktaş iyi bir takım olduğunu kanıtladı. Bir iki transfer daha yapılabilirse gücüne güç katacaktır. Siyah-Beyazlıların iyi yolda olduğu, bunun taraftara yansıdığı ortada. Yine dolu bir stat ve yüksek coşku vardı. Avrupa Ligi’nde hedeflenen noktaya ulaşmak için takviyeye ihtiyaç olduğunu bir kez daha yineleyelim."