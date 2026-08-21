Spor yazarları Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçını değerlendirdi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i 3-0 yenerek rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Siyah-beyazlıların performansı futbol otoriteleri tarafından övgü alırken, spor yazarları özellikle Rıdvan Yılmaz, Olaitan ve Salih Özcan'ın oyununa dikkat çekti. İşte yazarlardan Beşiktaş değerlendirmeleri...
İbrahim Yıldız (Habertürk):
"Beşiktaş yeni teknik direktör Italiano ile farklı bir oyun oynuyor. Topa sahip olma, rakipten topu en kısa sürede kazanma ve sürekli ileri oynama düşüncesi takımın gözle görülür farkıydı. İlk kez forma giyen santrafor Vlahovic, çok can yakar. Kenar ortaların tehlikeli adamı olduğunu gördük. Rıdvan’ın ortaladığı topa vurduğu kafa şutunu rakip kaleci son anda önledi. Rıdvan maçın en iyi oyuncusuydu. İki golün hazırlayıcısı oldu. Savunmada hiç hata yapmadı.
Beşiktaş iyi bir takım olduğunu kanıtladı. Bir iki transfer daha yapılabilirse gücüne güç katacaktır. Siyah-Beyazlıların iyi yolda olduğu, bunun taraftara yansıdığı ortada. Yine dolu bir stat ve yüksek coşku vardı. Avrupa Ligi’nde hedeflenen noktaya ulaşmak için takviyeye ihtiyaç olduğunu bir kez daha yineleyelim."
Güntekin Onay (Hürriyet):
"Herkes isimlere takılıyor belki ama Junior Olaitan gibi dinamik, enerjik, topu öne taşıyan, gollük paslar atabilen ve rakibe baskı yapan futbolcu Süper Lig’deki diğer takımlarda var mı? Bence yok. Aynı şeyler Salih Özcan için de geçerli.
Dün maçın yıldızı Rıdvan Yılmaz idi... 2 asist yaptı, Dusan Vlahovic’e de gol attırıyordu. Diğer bek Amir Murillo da gol attı. İki bekin dün 3 gol katkısı var. Bu, İtaliano’nun sisteminde önemli. Beşiktaş dün daha farklı kazanmalıydı. Siyah beyazlılar güçlü takım oyunu oynuyor ve son derece iştahlı. Gol yemiyor, pozisyon da vermiyor. Tek eksiği daha yüksek skorlar. Bu da zamanla gelecektir."
Cem Dizdar (Fanatik):
"Fark büyüktü ve bu ilk yarıda direkt belli oldu. 113 milyon Euro’luk piyasa değeri olan Beşiktaş’a karşı ilk 11 piyasa değeri 5 milyon Euro olan ekibe karşı her şey yolunda gitti.
Beşiktaş’ın tüm maç boyu topu kazanmasını sağlayan Salih Özcan geçmişte Atiba Hutchinson’a benzer bir ‘Güç efekti’ gösterip durdu. Memleket sadece gol atana ya da gol pasını atana odaklandığından Salih benzeri futbolcuların oyun kurulumuna etkisini ihmal edip durur. Beşiktaş uzun zamandır sezona bu kadar güçlü bir başlangıç yaptı mı, emin değilim."
Fatih Doğan (Sabah):
"Beşiktaş'ın ilk 12 dakikada bulduğu iki gol, bu baskının karşılığıydı. Oh'un erken golüyle başlayan gece, Murillo'nun fileleri havalandırmasıyla bambaşka bir noktaya taşındı. İki golde dekenar organizasyonlarının ve duran top etkinliğinin öne çıkması, İtaliano'nun çalışmasının sahaya yansımasıydı. Ama asıl önemli olan 2-0'dan sonraki Beşiktaş'tı. Siyah-beyazlılar, skoru korumak için geri çekilmedi. Top rakibe geçtiğinde baskısını sürdürdü, ikinci topları topladı, oyunun merkezini bırakmadı. Bu Beşiktaş'ın gelişim işareti. Orkun'un penaltıdan golü de gecenin imzası oldu. 3-0'dan sonra tribünlerin coşkusu daha da arttı.
Uzun zamandır özlenen Avrupa gecelerinden biri yaşandı. Ve son bölümde Vlahovic sahneye çıktı. Beşiktaş, formasını ilkkez resmi maçta giymek için oyuna giren yıldız, sadece 3-5 dakikada bile tribünlerin heyecanını değiştirdi. Beşiktaş artık korkan değil korkutan takım."
Sinan Vardar (Fotomaç):
"Murillo, adeta bir santrfor gibi pusuya yattı ve farkı ikiye çıkardı. Beşiktaş harika oynamaya ve skoru almaya devam ediyordu. Özetle her şey süper başlamıştı. Hafta içi yazımda da belirttiğim gibi Beşiktaş böyle devam ederse önünde durabilecek hiçbir rakibi yok. İki asistle şu ana kadar maçın yıldızlarından biri olan Rıdvan kardeşimi de ayrıca tebrik ediyorum.
Beşiktaş tarihinin en pahalı transfer döneminin geçirildiği son sezonda, ilk önce doğru bir futbol aklı bularak Önder Özen'le doğru bir yapılanmaya girdi. Ardından başarıya aç bir teknik direktörü takımın başına getirerek ne kadar doğru bir yol izlediğini gösterdi. Hem Avrupa Ligi maçlarına hem de Süper Lig'deki başlangıca baktığımızda bu seçimin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha görüyoruz. A Millî Takım Teknik Direktörümüz Montella'ya da buradan şunu söylemek istiyorum: Salih Özcan, Orkun Kökçü, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz Millî Takım'a alınmalı ve banko oynamalı. Yoksa iki elim yakanda!"
Bilal Meşe (Milliyet):
"Beşiktaş adına Avrupa Ligi için iyimserim, hatta ‘banko Kartal’ diyorum. Çünkü veriler bunun en büyük göstergesidir. Siyah-beyazlılar Avrupa’da oynadığı 5. eleme maçını da kazandı ve bu karşılaşmaların hiç birinde gol yemedi... Italiano’nun kazanan kadroyu bozmaması da başarının bence artısıdır. Valla, bu oyunda ne varsa Kartal’ın apoletlerinde görüyoruz... Baskı, pres, topu kazanma, gol, pozisyon üretimi, yani yok, yok! Bu tempoya ‘taş’ olsa dayanmaz. Zalgiris’e benzetme yerindeyse ilk yarıda nefes aldırmadılar, nefes! Bence UEFA Avrupa Ligi için bu skor yeter de artar bile... Evet çok iddialı bir söylem fakat Zalgiris takımı bırakın net pozisyon bulmayı, Kartal’ın kalesine bile gelemedi!"
Serkan Akcan (Fanatik):
"Beşiktaş çok net bir antrenör takımı olma yolunda her geçen maç daha da büyük bir mesafe kat ediyor. Bireysel olarak geçen sezon dökülenler bugün Beşiktaş’ın en dikkat çeken performanslarına imza atıyorlar. Bu çok sıra dışı bir durum ve özellikle Beşiktaş taraftarlarının alışık olmadığı bir durum. Italiano’nun Beşiktaş’ında Rıdvan Yılmaz’dan Olaitan’a, Djalo’dan Emirhan’a kadar tüm eskiler üzerlerindeki pasları atıyor. Beni en şaşırtan performanslardan biri Rıdvan Yılmaz, diğeri Djalo. Ouattara kadroda olmasına rağmen 3 maçtır Rıdvan başlıyor. Düne kadar varlığı sorgulanan Rıdvan’ı izlerken, ‘Bu çocuğa ne olmuş böyle’ diyenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Çok net bir İtaliano dokunuşu, harika bir sol bek resitali izledik dün gece."