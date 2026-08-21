EKAD tarafından Antalya'da Muratpaşa ilçesi sınırlarında Lara kumullarından başlayıp, Aksu ilçesi sınırlarındaki Kemerağzı ve Kundu, Serik ilçesi sınırlarındaki Kadriye, Belek ve Boğazkent sahilleri ile Manavgat ilçesine bağlı Denizyaka ve Kızılot kumulları olmak üzere toplam 65 kilometrelik kumsalda Deniz Kaplumbağalarını Koruma Projesi yürütülüyor.

Koruma projesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün iş birliğiyle 30 yılı aşkın süredir devam ediyor. TUI Vakfı ve EKAD iş birliğinde şu ana kadar 4 otele 'Kaplumbağa Dostu Turizm Sertifikası' verildi.

Otelin sertifikasının iptal edilmesinin ardından şu anda bu sertifikaya sahip 3 otel kaldı. Özellikle yavru carettaların en büyük ölüm sebebi olan ışıklandırmaların kırmızı ışık uygulamasına geçilmesi ile yuvaların rahat oluşabilmesi için şezlonglar için en az 50 metre sınırı, kumul alanların temiz tutulması, yuvaların koruma altına alınması, personelin ve turistlerin bilgilendirilmesi gibi kriterler içeriyor. Dünya genelinde ise 31 otelin 'Kaplumbağa Dostu Turizm Sertifikası' bulunuyor.