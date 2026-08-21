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        Haberler Dünyadan Margaret Qualley'in tabansız ayakkabısı dikkat çekti

        Margaret Qualley'in tabansız ayakkabısı dikkat çekti

        Margaret Qualley, yeni filmi 'The Dog Stars'ın dünya prömiyerine sadece topuğu olan, tabanı olmayan ayakkabıyla katılınca, tüm dikkatler ayağında toplandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 10:01 Güncelleme:
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        Herkes ayağına baktı!

        Margaret Qualley, ilginç ayakkabı seçimiyle adından söz ettirdi. 31 yaşındaki oyuncu, dün İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni filmi 'The Dog Stars'ın dünya prömiyerine tabanı olmayan bir çift Chanel ayakkabıyla katıldı.

        Tartışmalara yol açan bu ayakkabı, yalnızca kalın bir topuk ve iki bilek bağından oluşuyordu. Qualley, tabanı olmayan siyah ayakkabılarını, püsküllerle kaplı siyah bir elbiseyle kombinledi.

        Tırnaklarına siyah oje süren Qualley, takılarını da sade tutarak, dikkatleri sadece ayaklarına çekti.

        Tabansız ayakkabılar, Matthieu Blazy'nin Chanel Cruise koleksiyonunun bir parçası olarak 28 Nisan'da tanıtılmıştı. Qualley uzun süredir markanın elçiliğini yapıyor, 2021 ve 2024 yıllarında lüks moda evinin defilelerinde podyumda yürüdü.

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        "YA HALKA AÇIK TUVALETE GİTMESİ GEREKİRSE?"

        Qualley, Odeon Luxe Leicester Square tiyatrosundaki yerine oturmadan önce, moda dünyasından birçok kişinin tepkisi gelmeye başladı. Moda trend analisti Mandy Lee, Instagram'da, "Dünyanın en güzel kızı, dünyanın en tuhaf ayakkabılarını giyiyor" yorumunu yaptı.

        Sosyal medya yorumcularından biri, "Birinin gerçekten bu ayakkabıları giydiğine inanamıyorum!" diye yazarken, bir diğeri de "Ya halka açık bir tuvalete gitmesi gerekirse?!" diye sordu.

        Bir hayranı esprili yorumunda, "Enflasyon modayı vurdu, artık tam bir ayakkabı üretmek çok pahalı" dedi.

        Dikkatler tabansız ayakkabıda toplansa da Qualley'in amacı, Peter Heller'ın 2012'de büyük beğeni toplayan 'The Dog Stars' romanının aynı adla beyazperdeye uyarlamasını tanıtmaktı.

        Film, Hig adlı genç bir pilotun, askeri hayatta kalma uzmanı Bangley ile birlikte, acımasız bir kıyamet sonrası dünyada verimli ama izole bir yaşam alanı kurmasını konu alıyor. Filmde gizemli bir radyo yayını, Hig'i, hâlâ var olduğuna inandığı umudu ve insanlığı aramak için bilinmeyene doğru bir yolculuğa çıkmaya teşvik ediyor.

        Filmin yönetmenliğini Ridley Scott, senaryosunu ise Mark L. Smith üstlendi. Filmde Margaret Qualley'in yanı sıra Jacob Elordi, Josh Brolin, Guy Pearce, Benedict Wong ve Allison Janney de rol alıyor.

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        #Margaret Qualley
        #ayakkabı
        #Chanel
        #The Dog Stars
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