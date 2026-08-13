Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonu deplasmanda açarken zorlanıyor!
Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Sarı-lacivertliler, lig tarihindeki 24 deplasman açılışında 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, rakip sahadaki son 11 sezon açılışının 8'inde puan kaybederken, Gençlerbirliği ile daha önce sezon açılışında oynadığı iki maç da golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunu deplasmanda Gençlerbirliği müsabakasıyla açacak Fenerbahçe, rakip sahadaki açılış müsabakalarında zorlanıyor.
Sarı-lacivertliler, lig açılışlarında oynadığı 24 deplasman maçının 15'inde puan kaybı yaşadı.
SEZON AÇILIŞLARINDA 68 MAÇIN 44'ÜNÜ KAZANDI
Fenerbahçe, ligde geride kalan 68 sezondaki ilk hafta maçlarında 44 galibiyet elde ederken, 14 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.
Sezona deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak sarı-lacivertli takım, lig tarihinde 24 kez ilk hafta maçlarını rakip sahada oynadı. Söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, dış sahadaki son 11 açılış maçının 8'inde puan kaybetti.
GENÇLERBİRLİĞİ İLE 3. KEZ SEZONA BAŞLIYOR
Fenerbahçe, lig tarihinde 3. kez ilk maçını Gençlerbirliği ile oynayacak.
Sarı-lacivertliler, 1968-1969 sezonunun ilk haftasında sahasında Ankara ekibiyle karşılaşmış ve müsabakadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.
İki takım 2005-2006 sezonunun ilk haftasında da rakip oldu. Ankara'da oynanan mücadele golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.