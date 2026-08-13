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        MSB'den Terörsüz Türkiye açıklaması

        MSB: (Çerçeve yasa) Bakanlığımızca, Kanun'un 8'inci maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır. Hudut karakolları ve üs bölgelerimizde birlik veya personel azaltılması söz konusu değildir

        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 12:03 Güncelleme:
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        MSB'den Terörsüz Türkiye açıklaması

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