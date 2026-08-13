MSB'den Terörsüz Türkiye açıklaması
MSB: (Çerçeve yasa) Bakanlığımızca, Kanun'un 8'inci maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır. Hudut karakolları ve üs bölgelerimizde birlik veya personel azaltılması söz konusu değildir
Giriş: 13 Ağustos 2026 - 12:03 Güncelleme:
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