NBA'de dev anlaşma: LA Lakers rekor fiyata satılıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared'in kardeşi Josh Kushner ile eski Disney CEO'su Bob Iger, dünyanın en ikonik spor takımlarından birinin çoğunluk hissesini satın alıyor.

Thrive Capital'in kurucu ortağı Josh Kushner ile Walt Disney Co.'nun eski CEO'su Bob Iger, Los Angeles Lakers'ı finansçı Mark Walter'dan satın almak için teklif sundu. Walter, geçen yıl Buss ailesinden takımın kontrol hisselerini satın almıştı.

Iger ve Kushner yaptıkları açıklamada "NBA hayranları olarak, dünyanın en ikonik spor takımlarından biri olan Los Angeles Lakers'ın yöneticileri olma fırsatı bulduğumuz için büyük onur duyuyoruz. Jerry ve Jeanie Buss'ın liderliğine ve vizyonuna sonsuz saygı duyuyoruz. Uzun vadeli taahhüdümüz, bu temelin üzerine inşa etmek, en üst düzeyde rekabet etmek ve bu olağanüstü takıma, taraftarlarına ve Los Angeles şehrine hizmet etmektir" dedi.

Iger, bu yılın başlarında ESPN'in ana şirketi Disney'in başkanlığından ayrılmıştı. Spor medyası danışmanlık şirketi LHB Sports, Entertainment & Media'nın CEO'su Lee Berke, "Miktar ve büyüklük açısından bu anlaşma şaşırtıcı. Eğer bir NBA takımı olsaydım, çok heyecanlanırdım" dedi.

Jerry Buss, 1979'da Los Angeles Kings hokey takımını ve Kia Forum olarak bilinen Los Angeles arenasını da içeren 67,5 milyon dolarlık bir anlaşmayla Lakers'ı satın aldı. 2013'te ölümünün ardından mülkiyet, Walter ile bir anlaşma tamamlanmadan önce bir vakıf aracılığıyla altı çocuğuna geçti. Walter'ın ayrıca Todd Boehly ile birlikte LA Dodgers'ta hissesi bulunuyor.

Los Angeles Lakers'ın 17 NBA şampiyonluğu bulunuyor. Rekor ise 18 şampiyonluk ile Boston Celtics'in elinde.

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