Beşiktaş, Vlahovic'i KAP'a bildirdi!
Beşiktaş, Sırp santrfor Dusan Vlahovic ile görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi. Siyah-beyazlılıar sosyal medya hesabından Vlahovic'in yer aldığı bir paylaşım yaptı
Giriş: 12 Ağustos 2026 - 18:44 Güncelleme:
Beşiktaş, Sırp golcü Dusan Vlahovic’in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
PAYLAŞIM GELDİ!
Siyah-beyazlılar, sosyal medya hesabından KAP bildirimi öncesi paylaşımda bulundu.
26 yaşındaki forvetin geçtiğimiz sezonun sonunda Juventus ile olan sözleşmesi sona ermişti.
Vlahovic, Juventus kariyerinde 168 maça çıkarken 68'de gol attı. Sırp forvet, milli formayla ise 40 maçta 16 gol kaydetti.
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