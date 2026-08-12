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        Haberler Gündem 3. Sayfa Parkta çıkan kavga vahşetle sonuçlandı! "Bankta bulduğum bıçağı savurdum!"

        Parkta çıkan kavga vahşetle sonuçlandı! "Bankta bulduğum bıçağı savurdum!"

        İstanbul Beykoz'da parkta çıkan kavga vahşetle sonuçlandı. Bıçaklı kavgada Osman Ş. adlı kişi, tartıştığı Yavuz Özgül'ü bıçaklayıp öldürdü. Yakalanan şüphelinin ifadesinde, "Elini beline atınca beni bıçaklayacağını düşündüm. Bankta bulduğum bıçağı savurdum" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 10:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Parkta çıkan kavga vahşetle sonuçlandı!

        Beykoz'da Yavuz Özgül (55) ile Osman Ş. (61) arasında parkta çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Cami önünde devam eden kavgada Osman Ş., Özgül’ü sol boyun, göğüs ve koltuk altından bıçakladı.

        DHA'nın haberine göre ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Osman Ş., olay yerinin 25 metre ilerisinde polis ekipleri tarafından yakalanırken, saldırıda kullanılan bıçak da ele geçirildi.

        Şüphelinin ifadesinde, "Elini beline atınca beni bıçaklayacağını düşündüm. Bankta bulduğum bıçağı savurdum" dediği öğrenildi.

        Olay, saat 15.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Özgül ile Osman Ş. arasında parkta tartışma çıktı. Tartışmanın ardından cami önünde karşılaşan ikiliden Osman Ş., Özgül’ü boyun, göğüs ve koltuk altı olmak üzere 3 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı halde olan Özgül, sağlık ekiplerince Paşabahçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yavuz Özgül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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        ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Osman Ş.’yi caminin yaklaşık 25 metre ilerisinde yakaladı. Saldırıda kullanılan bıçak da olay yerinde ele geçirildi.

        "ELİNİ BELİNE ATINCA BENİ BIÇAKLAYACAĞINI DÜŞÜNDÜM"

        Şüpheli Osman Ş., emniyetteki ifadesinde, “Diyabet hastasıyım. Yavuz Özgül ile samimiyetim ya da husumetim yok. Paşabahçe Parkı’nda oturduğum sırada Yavuz Özgül bana ve yanımdaki arkadaşıma laf attı. Bunun üzerine aramızda sözlü tartışma çıktı. Olayın büyümemesi için parktan ayrılarak cami önüne geldim. Yavuz Özgül dükkanları gezerek bıçak aradı, ardından yanıma geldi. Elini beline atınca beni bıçaklayacağını düşündüm. Bankta bulduğum bıçağı savurdum. Olayın sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        Polis ekiplerinin çevredeki güvenlik kameraları üzerinde yaptığı incelemede, Osman Ş.’nin Yavuz Özgül ile karşı karşıya geldiği sırada sağ arka cebinden bıçak olduğu değerlendirilen cismi çıkardığı tespit edildi. İncelemede, Osman Ş.’nin Özgül’ü önce göğsünden, ardından boynundan bıçakladığı; Özgül yere düştüğü sırada bıçağı fırlattığı ve bıçağın Özgül’ün sağ koltuk altına saplandığı belirlendi.

        Yavuz Özgül’ün ‘Diğer kazalar’ ve ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçlarından kaydının bulunduğu, Osman Ş.’nin ise suç kaydının olmadığı öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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