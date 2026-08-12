Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic İstanbul'a geliyor!
Beşiktaş santrfor bölgesi için bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü 26 yaşındaki Dusan Vlahovic'i İstanbul'a getiriyor... Hırvat santrfor siyah-beyazlılar için sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için bu akşam 19.00 sıralarında İstanbul'da olacak!
Giriş: 12 Ağustos 2026 - 09:29 Güncelleme:
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta santrfor transferinde mutlu sona ulaştı...
Siyah-beyazlılar bir süredir görüşme halinde olduğu Dusan Vlahovic'le her konuda anlaşma sağladı.
BU AKŞAM İSTANBUL'A GELİYOR!
Hırvat golcü Beşiktaş için sağlık kontrollerinden geçmek ve kendisini 3 yıllığına Beşiktaş'a bağlayacak imzayı atmak için bu akşam 19.00 sıralarında İstanbul'da olacak.
26 yaşındaki forvet geçen sezon Juventus formasıyla 23 resmi maçta 10 gole imza attı.
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