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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic İstanbul'a geliyor!

        Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic İstanbul'a geliyor!

        Beşiktaş santrfor bölgesi için bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü 26 yaşındaki Dusan Vlahovic'i İstanbul'a getiriyor... Hırvat santrfor siyah-beyazlılar için sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için bu akşam 19.00 sıralarında İstanbul'da olacak!

        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 09:29 Güncelleme:
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        Dusan Vlahovic İstanbul'a geliyor!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta santrfor transferinde mutlu sona ulaştı...

        Siyah-beyazlılar bir süredir görüşme halinde olduğu Dusan Vlahovic'le her konuda anlaşma sağladı.

        BU AKŞAM İSTANBUL'A GELİYOR!

        Hırvat golcü Beşiktaş için sağlık kontrollerinden geçmek ve kendisini 3 yıllığına Beşiktaş'a bağlayacak imzayı atmak için bu akşam 19.00 sıralarında İstanbul'da olacak.

        26 yaşındaki forvet geçen sezon Juventus formasıyla 23 resmi maçta 10 gole imza attı.

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