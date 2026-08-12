Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic İstanbul'a geliyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta santrfor transferinde mutlu sona ulaştı...

Siyah-beyazlılar bir süredir görüşme halinde olduğu Dusan Vlahovic'le her konuda anlaşma sağladı.

BU AKŞAM İSTANBUL'A GELİYOR!

Hırvat golcü Beşiktaş için sağlık kontrollerinden geçmek ve kendisini 3 yıllığına Beşiktaş'a bağlayacak imzayı atmak için bu akşam 19.00 sıralarında İstanbul'da olacak.

26 yaşındaki forvet geçen sezon Juventus formasıyla 23 resmi maçta 10 gole imza attı.