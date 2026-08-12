Rihanna kendi adının verildiği caddeye çocuklarını götürdü

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, oğulları RZA ve Riot Rose, kızı Rocki ile birlikte Barbados'ta kendi adının verildiği caddeyi ziyaret etti. Eskiden 'Westbury New Road' olarak bilinen cadde, 38 yaşındaki Barbadoslu şarkıcının onuruna 'Rihanna Drive' olarak yeniden adlandırıldı ve kültürel bir simge olarak kabul edildi.