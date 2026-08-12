Rihanna kendi adının verildiği caddeye çocuklarını götürdü
Rihanna, ülkesi Barbados'ta adının verildiği caddeye çocukları RZA, Riot Rose ve Rocki ile birlikte gitti
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, oğulları RZA ve Riot Rose, kızı Rocki ile birlikte Barbados'ta kendi adının verildiği caddeyi ziyaret etti. Eskiden 'Westbury New Road' olarak bilinen cadde, 38 yaşındaki Barbadoslu şarkıcının onuruna 'Rihanna Drive' olarak yeniden adlandırıldı ve kültürel bir simge olarak kabul edildi.
Şarkıcı ailesiyle birlikte gerçekleştirdiği bu ziyarette çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak, deneyimin ne kadar şaşırtıcı olduğunu dile getirdi.
Rihanna'nın paylaştığı fotoğraflarda, dört yaşındaki RZA ve üç yaşındaki Riot, anneleriyle birlikte yerde 'Rihanna' yazan bir tabelanın önünde poz verirken görülüyor. Fotoğraflarda Rihanna, önümüzdeki ay bir yaşına girecek olan kızı Rocki Irish'i de kucağında tutuyor.
Rihanna, paylaşımının altına yazdığı açıklamada, çocuklarıyla birlikte Barbados'taki mahallesine dönüşüyle ilgili olarak, "Bir dakika önce Westbury'deki o çocuk gibi hissediyordum. Bir dakika sonra kendi çocuklarımı 'Rihanna Drive'a getirdim" dedi.
Rihanna daha sonra çocuklarıyla birlikte lüks bir katamarana binerek ailece keyifli bir gün geçirirken görüntülendi.
İlk kez üç çocuğuyla bir arada görülen Rihanna, cesur bacak dekoltesi olan siyah elbise ve terliğiyle deniz gezintisine katıldı.
Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile 2019'dan bu yana birlikte olan ve peş peşe üç çocuk dünyaya getiren Rihanna, yıllardır sahnelerden uzak ve albüm de çıkarmıyor.
Yakın zamanda bir albüm hazırlığı içinde olduğunu duyuran şarkıcı, geçen ay Jay-Z'nin konserinde sürpriz sanatçı olarak sahneye çıkmıştı.