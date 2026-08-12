Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da ayva ağacını kesen amcasını tabancayla öldürdü

        Samsun'da ayva ağacını kesen amcasını tabancayla öldürdü

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, birkaç gün önce Fransa'dan gelen 43 yaşındaki gurbetçi Mustafa Çam, akşam saatlerinde ayva ağacını budayan amcası İbrahim Çam ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Çam, amcası İbrahim Çam'ı başından vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan katil zanlısı aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 07:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ayva dalı cinayeti!

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ayva ağacı kesme meselesi sebebiyle çıkan tartışmada Mustafa Çam (43), amcası İbrahim Çam’ı (73) tabancayla başından vurarak öldürdü. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Yağbasan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Fransa’da yaşayan ve birkaç gün önce kente gelen Mustafa Çam, balkonda oturduğu sırada evinin yanındaki ayva ağacını kesen amcası İbrahim Çam ile tartıştı.

        BAŞINDAN VURDU

        Tartışmanın büyümesiyle Mustafa Çam, amcası İbrahim Çam’ı ruhsatsız tabancayla başından ve koltuk altından vurdu.

        REKLAM

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çam, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası sevk edildiği özel hastanede hayatını kaybetti.

        ARAZİ NEDENİYLE HUSUMETLİYDİLER

        Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Tarafların aynı binada oturduğu ve daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu iddia edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump Ankara dönüşü gizlice uçak değiştirdiğini doğruladı
        Trump Ankara dönüşü gizlice uçak değiştirdiğini doğruladı
        Otomotiv devi 508 bin aracını geri çağırdı
        Otomotiv devi 508 bin aracını geri çağırdı
        Ayva dalı cinayeti!
        Ayva dalı cinayeti!
        Fenerbahçe play-off'a yükseldi!
        Fenerbahçe play-off'a yükseldi!
        Yargıtay’dan flaş izin kararı
        Yargıtay’dan flaş izin kararı
        Psikolojik yansıtma aldı başını gitti
        Psikolojik yansıtma aldı başını gitti
        Evlendiler
        Evlendiler
        Aliyev'den Zengezur Koridoru'na dair açıklama
        Aliyev'den Zengezur Koridoru'na dair açıklama
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk
        Oraya nasıl indin?
        Oraya nasıl indin?
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Karadeniz'de yağmur, 2 bölgede rüzgar var
        Karadeniz'de yağmur, 2 bölgede rüzgar var
        Romantik gol kralı
        Romantik gol kralı
        Ultraaslan liderine ev hapsi
        Ultraaslan liderine ev hapsi
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Arthur sürprizi!
        Arthur sürprizi!
        Restorandaki boşluktan iki kat aşağı düştü
        Restorandaki boşluktan iki kat aşağı düştü
        İsmail Kartal'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        İsmail Kartal'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Kolombiya'nın 'Golan Tepeleri kararına' kınama
        Kolombiya'nın 'Golan Tepeleri kararına' kınama