Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Numan Kurtulmuş'tan çerçeve yasa değerlendirmesi

        Numan Kurtulmuş'tan çerçeve yasa değerlendirmesi

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te 467 oyla kabul edilen çerçeve yasaya ilişkin olarak, "Milletin Terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin yansımasıdır. Bu çok önemli. Milletin verdiği desteğin siyasete yansıması olduğunu düşünüyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 11:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Numan Kurtulmuş'tan çerçeve yasa değerlendirmesi

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te kabul edilen çerçeve yasaya ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtlıyor.

        Kurtulmuş, "Milletin Terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin yansımasıdır. Bu çok önemli. Milletin verdiği desteğin siyasete yansıması olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de birçok kesim terörden illallah demiş vaziyette. İnsanlar memnun. 2 senedir kimsenin burnu kanamıyor. Yatırım ve turizm gelişiyor. Barış ve esenlik havasını toplum satın aldı" dedi.

        REKLAM

        Kurtulmuş " Rapor süreçlerinin hiçbirisinde devletin temel nitelikleriyle ilgili tartışma gündeme gelmemiştir" ifadelerini kullandı.

        Kurtulmuş "Böylesine zor bir coğrafyada, iddiası olan bir ülke olarak Türkiye, iç kalesini tahkim etmek mecburiyetindedir. Bu süreç böyle başlamıştır" diye konuştu.

        TBMM Başkanı "Raporun kapıyı araladığını, büyük oyla kabul edilen yasanın da kapıyı tamamen açtığını görüyorum. Bu yol birliğin, kardeşliğin yoludur" dedi.

        Kurtulmuş şunları söyledi:

        "Herkes yeni dönemin hassasiyetine uygun, barış ve kardeşlik diliyle konuşmak durumundadır. Önceki ezberlerine göre yapılan siyasetin bundan sonra bir karşılığı olmayacak."

        Kurtulmuş, "Milli egemenliğimizi, birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet, üniter yapımızı bozacak bir tek cümle yoktur" dedi.

        GENEL AF DEĞİL

        Kurtulmuş, düzenlemenin genel af olmadığını vurgulayarak, "Bu bir genel af değil. Tek tek her bir dosyayla ilgili Kurulda kararlar verilecek ve Kurulun verdiği kararlar çerçevesinde uygulama gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Numan Kurtulmuş'tan çerçeve yasa değerlendirmesi
        Numan Kurtulmuş'tan çerçeve yasa değerlendirmesi
        10 haftanın zirvesini gördü
        10 haftanın zirvesini gördü
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Çarpıcı El Nino açıklaması: Son 150 yılın en şiddetlisi!
        Çarpıcı El Nino açıklaması: Son 150 yılın en şiddetlisi!
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        Motorinde ÖTV düzenlemesi
        Motorinde ÖTV düzenlemesi
        "Ligin en az gol yiyen takımı olacak"
        "Ligin en az gol yiyen takımı olacak"
        Parkta çıkan kavga vahşetle sonuçlandı!
        Parkta çıkan kavga vahşetle sonuçlandı!
        Evlendiler
        Evlendiler
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Caddeye adı verildi
        Caddeye adı verildi
        Bodrum'da jetski faciasında dram!
        Bodrum'da jetski faciasında dram!
        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı
        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk
        Dusan Vlahovic İstanbul'a geliyor!
        Dusan Vlahovic İstanbul'a geliyor!
        Taksiciler aracı kıskaca aldı! Trafikte tehlikeli anlar!
        Taksiciler aracı kıskaca aldı! Trafikte tehlikeli anlar!
        Ayva dalı cinayeti!
        Ayva dalı cinayeti!
        İklim krizi solunum hastalıklarını tetikliyor! Başvurular yüzde 20 arttı
        İklim krizi solunum hastalıklarını tetikliyor! Başvurular yüzde 20 arttı