TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te kabul edilen çerçeve yasaya ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtlıyor.

Kurtulmuş, "Milletin Terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin yansımasıdır. Bu çok önemli. Milletin verdiği desteğin siyasete yansıması olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de birçok kesim terörden illallah demiş vaziyette. İnsanlar memnun. 2 senedir kimsenin burnu kanamıyor. Yatırım ve turizm gelişiyor. Barış ve esenlik havasını toplum satın aldı" dedi.

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Kurtulmuş " Rapor süreçlerinin hiçbirisinde devletin temel nitelikleriyle ilgili tartışma gündeme gelmemiştir" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş "Böylesine zor bir coğrafyada, iddiası olan bir ülke olarak Türkiye, iç kalesini tahkim etmek mecburiyetindedir. Bu süreç böyle başlamıştır" diye konuştu.

TBMM Başkanı "Raporun kapıyı araladığını, büyük oyla kabul edilen yasanın da kapıyı tamamen açtığını görüyorum. Bu yol birliğin, kardeşliğin yoludur" dedi.

Kurtulmuş şunları söyledi:

"Herkes yeni dönemin hassasiyetine uygun, barış ve kardeşlik diliyle konuşmak durumundadır. Önceki ezberlerine göre yapılan siyasetin bundan sonra bir karşılığı olmayacak."

Kurtulmuş, "Milli egemenliğimizi, birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet, üniter yapımızı bozacak bir tek cümle yoktur" dedi.

GENEL AF DEĞİL

Kurtulmuş, düzenlemenin genel af olmadığını vurgulayarak, "Bu bir genel af değil. Tek tek her bir dosyayla ilgili Kurulda kararlar verilecek ve Kurulun verdiği kararlar çerçevesinde uygulama gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.