AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan Habertürk'e açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan Habertürk TV Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'e, gündeme ilişkin önemli açıklamalar geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşamayı, Meclis’ten geçen çerçeve yasanın kapsamını ve bundan sonraki uygulama mekanizmalarını değerlendirdi. Terör örgütünün tüm unsurlarıyla feshedilmesi ve silahların teslim edilmesinin temel hedef olduğunu vurgulayan Ala, düzenlemeye TBMM’de verilen yüksek desteğin siyasi uzlaşmayı ortaya koyduğunu söyledi. Sürecin MGK, ilgili bakanlıklar ve Meclis’te kurulacak izleme mekanizmalarıyla yürütüleceğini belirten Ala, Türkiye’nin bu meseleyi “üçüncü bir göze ihtiyaç duymadan” çözebilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti. Bölgesel gelişmeler, Suriye, Gazze ve Türkiye’nin dış politikadaki rolüne de değinen Ala, Türkiye’nin artık “masayı kuran ülke” konumuna geldiğini savunarak, terör sorununun kökten çözülmesinin Türkiye Yüzyılı hedefleri açısından kritik önem taşıdığını kaydetti.

Ala'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

EN BÜYÜK PAY ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİNDİR

Ala, Türkiye’nin 1984’ten bu yana terörle mücadele ettiğini, daha önce de 1970’li yıllarda anarşiyle karşı karşıya kaldığını belirtti. AK Parti iktidarları döneminde önemli reformlar gerçekleştirildiğini ifade eden Ala, Türkiye, bölge ve dünyadaki gelişmelerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Terör örgütünün bütün unsurlarıyla tasfiye ve silahlarını teslim etme aşamasına gelmesinde en büyük payın şehitler ve gazilere ait olduğunu vurgulayan Ala, “Türkiye bölünmesin, Türkiye Suriye’ye dönmesin, Irak’a benzemesin diye canlarını verdiler, uzuvlarını kaybettiler. Bugün terör örgütü tasfiye aşamasına gelmişse en büyük pay şehit ve gazilerimizindir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki yıl önce iç cephenin güçlendirilmesine yönelik ortaya koyduğu irade ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaklaşımının bugünkü aşamaya gelinmesinde önemli olduğunu belirten Ala, terör faaliyetlerinin sürdüğü dönemlerde dahi vatandaşlarla örgüt arasında ayrım yaptıklarını söyledi. Demokratik adımlarla siyasetin çözüm üretme kapasitesinin genişletildiğini ifade eden Ala, çıkarılan yasanın temel perspektifinin örgütün bütün unsurlarıyla feshedilmesi ve her türlü silahın teslim edilmesi olduğunu kaydetti.

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“MİLLETİMİZ BU SORUNU ÇÖZÜN DİYOR”

TBMM’de kurulan komisyonun raporunu 47 oyla kabul ettiğini, yalnızca iki karşı oy bulunduğunu hatırlatan Ala, bunun güçlü bir siyasi desteği ortaya koyduğunu söyledi. Toplumun yaklaşımını da düzenli olarak araştırdıklarını belirten Ala, ilk araştırmalarda yüzde 75,9 oranında destek gördüklerini ifade ederek, “Milletimiz ‘Bu sorunu çözün, Türkiye’yi bu prangalardan kurtarın’ diyor” dedi.

Geçmiş dönemlerde Suriye’de yaşanan gelişmeler, FETÖ’nün devlet kurumları içerisindeki yapılanması ve çeşitli provokasyonların çözüm girişimlerini olumsuz etkilediğini savunan Ala, bugün devlet kurumları arasında uyum sağlandığını belirtti. “Artık siyasetin aldığı karara karşı olan bir kurum yoktur” diyen Ala, bunun mevcut dönemin en önemli farklılıklarından biri olduğunu söyledi.

“SABOTE ETME İMKÂNI ARTIK AZALDI”

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin siyasi iradenin devlet yönetimindeki etkisini güçlendirdiğini belirten Ala, vesayetin yerini siyasetin aldığını ve devlet kurumlarında uyum oluştuğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Terörsüz Türkiye hedefi konusunda siyasi risk aldığını ve sürecin liderliğini yaptığını söyleyen Ala, geçmişte OHAL’in kaldırılması, Kürtçe yayın ve dil üzerindeki engellerin aşılması gibi reformların gerçekleştirildiğini hatırlattı.

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Ala, bazı marjinal kesimlerin ve statükocu yapıların girişimleri sabote etmeye çalıştığını savunarak bugün bu imkânın önemli ölçüde azaldığını söyledi. Suriye’de yaşanan gelişmelerin de mevcut tabloyu desteklediğini belirten Ala, Türkiye’nin bölgedeki Kürtlerin güvenliği açısından da önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

“467 OY SİYASAL BÜTÜNLEŞMEYİ GÖSTERİYOR”

Kanun teklifine toplam 367 milletvekilinin imza attığını belirten Ala, AK Parti, MHP, DEM Parti ve CHP’nin yanı sıra HÜDA-PAR, DSP, Yeni Yol Partisi ve bağımsız milletvekillerinden de destek geldiğini söyledi. Teklifin komisyonda 24 “evet”, 2 “hayır” oyuyla kabul edildiğini hatırlatan Ala, Genel Kurul’da ise 467 milletvekilinin “evet” oyu kullandığını belirtti.

Ala, bu sonucu çok partili siyasi hayata geçildikten sonra bir kanun teklifine verilen en yüksek desteklerden biri olarak nitelendirerek, “Türkiye kendi meselelerini çözme konusunda siyasal bir uzlaşma sağlamıştır” dedi. Toplumsal desteğin de yüksek olduğunu savunan Ala, çerçeve yasanın yürürlüğe girmesiyle yeni mekanizmaların devreye gireceğini ve Türkiye’nin terör sorunundan tamamen kurtulmayı hedeflediğini söyledi.

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SİLAHLARIN TESLİMİ MGK KARARIYLA TEYİT EDİLECEK

Yasanın ilk maddesinin PKK/KCK’nın kendisini feshetmesini ve bütün silahlarını teslim etmesini öngördüğünü belirten Ala, Türkiye, İran, Irak, Suriye ve Avrupa’daki örgüt unsurlarının da kapsama dahil olduğunu söyledi. Silahların bırakılmasının Millî Savunma Bakanlığı, MİT ve İçişleri Bakanlığının oluşturacağı mekanizmalarla takip edileceğini, hazırlanacak raporların MGK’da karara bağlanacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Dışişleri, İçişleri ve Adalet bakanlıkları, MİT ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin yer alacağı bir kurul oluşturulacağını belirten Ala, TBMM’de de bir izleme komisyonu kurulacağını söyledi. Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devlet başkanı olarak meselenin liderliğini yürüteceğini kaydetti.

“TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ BİR GÖZE İHTİYAÇ DUYMUYOR”

Sürecin idari, sosyal, güvenlik ve aile boyutlarının da yönetileceğini belirten Ala, Türkiye’nin bu konuda dışarıdan bir gözetim mekanizmasına ihtiyaç duymadığını vurguladı. TBMM bünyesinde oluşturulacak izleme komisyonunun yeterli olduğunu söyleyen Ala, “Türkiye üçüncü bir göze ihtiyaç duymadan bu meseleyi çözme kararı almıştır. Biz büyük bir imparatorluğun bakiyesiyiz, kendi sorunlarımızı çözeriz” dedi.

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Türkiye’nin yalnızca kendi meselelerinde değil, bölgesel ve küresel sorunların çözümünde de önemli bir aktör olduğunu savunan Ala, Suriye, Karabağ ve Rusya-Ukrayna savaşı sırasında yaşanan tahıl krizini buna örnek gösterdi. Devlet kapasitesi ile millet kapasitesinin birleştiğinde önemli sonuçlar üretildiğini ifade etti.

“BURADA KAYBEDEN KİMSE YOK”

TBMM’de ortaya çıkan tablonun bir “zihinsel makas değişimi” olduğunu belirten Ala, farklı siyasi partilerin devletin ve milletin temel meselelerinde ortak zeminde buluşabilmesinin önemli olduğunu söyledi. Kanunun 467 oyla kabul edilmesinin yurt dışında da geniş yankı bulduğunu ifade eden Ala, Türkiye’de siyasetin temel konularda müzakere imkânına kavuştuğunu belirtti.

Terörün ülkeye zarar verme kapasitesi yüksek bir sorun olduğunu vurgulayan Ala, örgütün feshedilmesi ve silahların tamamen teslim edilmesinin herkesin lehine olduğunu söyledi. Ala, “Burada kaybeden kimse yok, burada kazanan herkes” ifadelerini kullandı.

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“BİRLİKTE BÜYÜK TÜRKİYE’Yİ İNŞA EDECEĞİZ”

İç cephenin güçlendirilmesinin yalnızca Türkiye’de yaşayan 86 milyon vatandaşın değil, bölgedeki halkların da yararına olduğunu belirten Ala, siyasal birlikteliğin ülkenin gücünü artıracağını söyledi. “Birlikte büyük Türkiye’yi inşa edeceğiz” diyen Ala, toplumun karşılaşılan sorunların siyaset yoluyla çözülebileceğine yönelik beklentisinin de güçleneceğini ifade etti.

Siyasi partilerin konuştukça ayrıştıkları alanların az, birlikte başarabilecekleri işlerin ise daha fazla olduğunu gördüğünü söyleyen Ala, yarım yüzyıldır Türkiye’nin enerjisini tüketen bir örgütün feshedilmesi ve silahlarıyla birlikte teslim olmasına karşı çıkılmaması gerektiğini savundu.

“TÜRKİYE MASAYI KURAN ÜLKE HALİNE GELDİ”

Bölgesel gelişmelere de değinen Ala, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki iş birliğinin caydırıcılığı artıracağını belirtti. Türkiye’nin hiçbir ittifakını başka ülkelere karşıtlık temelinde kurmadığını savunan Ala, dış politikada huzur, güvenlik ve adalet odaklı hareket edildiğini söyledi.

Gazze, Filistin, Suriye ve diğer bölgesel krizlerde Türkiye’nin tavrının açık olduğunu ifade eden Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası diplomaside etkin rol oynadığını söyledi. “Bir masa kurulmuşsa sizin masanın etrafında sandalyeniz yoksa menüde olabilirsiniz. Türkiye masayı kuran ülke hâline gelmiştir. Biz sorundan değil, çözümden besleniyoruz” dedi.

“TÜRKİYE TERÖR SORUNUNU KÖKTEN ÇÖZECEK”

Ala, Suriye politikasının zaman içerisinde Türkiye’nin yaklaşımını doğruladığını savunarak, “Tarih bizi haklı çıkardı” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin terör sorununu kökten çözeceğini ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilerleyeceğini belirten Ala, gençlerin üretim, bilim ve teknoloji alanlarında daha fazla fırsatla buluşturulması gerektiğini söyledi. Savunma sanayisindeki gelişmelerin de Türkiye’nin dünyada en gelişmiş 10 ülke arasına girme hedefinin bir parçası olduğunu ifade etti.

Siyasi partilerin Terörsüz Türkiye hedefine destek vermesinin büyük bir kazanım olduğunu belirten Ala, yürütülen politikanın milletin ihtiyaç duyduğu bir politika olduğunu savundu. “Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge herkesin lehinedir” diyen Ala, gerekli durumlarda risk alınarak bunun fırsata dönüştürüleceğini ve yola devam edileceğini kaydetti.