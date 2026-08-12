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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump Ankara dönüşü gizlice uçak değiştirdiğini doğruladı

        ABD Başkanı Trump Ankara dönüşü gizlice uçak değiştirdiğini doğruladı

        ABD Başkanı Trump, geçen ay Ankara'da gerçekleşen NATO Zirvesinin dönüşünde gizlice uçak değiştirdiği yönündeki haberleri doğruladı. Gizli Servis'in dediklerine uyduğunu söyleyen Trump, "Aslında uçtuğum uçağın daha büyük risk altında olduğunu düşünüyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 07:31 Güncelleme:
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        Trump Ankara dönüşü gizlice uçak değiştirdiğini doğruladı

        ABD Başkanı Donald Trump, temmuz ayında Ankara'da gerçekleşen NATO Zirvesinin dönüşünde gizlice uçak değiştirdiğini doğruladı. Washington Post'un Trump'ın İran tehdidi nedeniyle gizlice uçak değiştirdiği yönündeki haberine Trump'tan yanıt geldi.

        Trump gizlice uçak değiştirdiğini doğruladı, ancak sonunda bindiği uçağın Air Force One'dan hala daha savunmasız olduğunu söyledi. Trump gazetecilere, "Aslında uçtuğum uçağın daha büyük risk altında olduğunu düşünüyorum. Bence daha büyük risk altındaydı çünkü sanırım onların hedef almayı daha çok tercih edeceği uçak o olurdu." dedi.

        Washington Post yazdı: Trump Ankara'dan gizli uçuşla ayrıldı
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        Trump, "Her şey Gizli Servis'e bağlı. Ben sadece onların ne yapmak istediğine uyuyorum; dolayısıyla Gizli Servis ve ordu ne diyorsa onu yapıyorum" diye ekledi.

        Öte yandan Demokratlar da Trump'ın kamuoyunun ve basının seyahat ettiğine inandığı uçaktan gizlice başka bir uçağa götürüldüğü 'yem' operasyonu hakkında Kongre'ye brifing verilmesi çağrısında bulundu.

        "İKRAM ARACIYLA UÇAĞA GÖTÜRÜLDÜ"

        Washington Post'un haberine göre, kamuoyuna yansımayan gizli operasyon, gazetecilerin ve bazı Beyaz Saray çalışanlarının Trump ile aynı uçakta olduklarına inandıkları sırada, onların bilgisi dışında gerçekleştirildi.

        Ankara'da Trump, televizyon kameralarının önünde eski Air Force One tipi jumbo jete bindi. Ancak Washington Post'un görüştüğü ABD'li yetkili ve gazetenin incelediği doğrulayıcı materyallere göre Trump, birkaç dakika sonra, uçuş öncesinde yemek ve diğer malzemeleri yüklemek için kullanılan bir havaalanı ikram aracıyla gizlice daha küçük bir uçağa, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-32A'ya götürüldü. Yetkiliye göre bu durum, içinde medya mensupları ve bazı Beyaz Saray çalışanlarının bulunduğu Air Force One'ı "yem" haline getirdi.

        Yönetim daha önce Trump'ın 8 Temmuz'da eski Air Force One ile Türkiye'den ayrıldığını açıklamıştı. Başkan ayrıca Truth Social'da, kendisini Türkiye'ye getiren yeni Boeing 747-8 yerine "eski Air Force One"ı kullanacağını duyurmuştu. Söz konusu yeni uçak, Katar tarafından hediye edilmişti.

        Ankara'daki NATO Zirvesine yapılan seyahat, yeni uçağın ilk uluslararası uçuşuydu. Uçağın hızlı bir şekilde yenilenmesi, maliyeti ve güvenliği konusunda soru işaretlerine yol açmıştı. Seyahat ayrıca, Türkiye'ye komşu olan İran'la çatışmaların tırmandığı bir dönemde gerçekleşmişti.

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