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        Şiddetli rüzgar, oyun parkını savurdu! 3 çocuk yaralandı!

        İstanbul Çekmeköy'de korku dolu anlar yaşandı. İlçede bir sitenin bahçesinde bulunan şişme oyun parkı, rüzgarın etkisiyle ters döndü. Parkta oynayan 3 çocuk yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 15:59 Güncelleme:
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        Şiddetli rüzgar, oyun parkını savurdu! 3 çocuk yaralandı!

        Çekmeköy’de bir sitenin bahçesinde bulunan şişme oyun parkı, rüzgarın etkisiyle ters döndü. Parkta oynayan 3 çocuk hafif yaralanırken, çocukların şişme oyun parkının altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün öğle saatlerinde Güngören Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sitenin bahçesinde bulunan şişme oyun parkı, rüzgarın etkisiyle ters döndükten sonra taklalar attı.

        Bu sırada parkta oynayan 3 çocuk yere düştü. Çocukların şişme oyun parkının altında kaldığını gören aileler panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, 3 çocuğun hafif yaralandığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

        Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Site görevlilerinin olayın ardından şişme oyun parkını bahçeden kaldırdığı öğrenildi. Olay anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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