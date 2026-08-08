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        Bakanlık devreye girdi! Adıyamanlı Doğan ailesi için "aile danışmanlığı" süreci başladı

        Adıyaman'da yaşayan Abuzer (71) ve Zeynep Doğan (59) çifti, evlerini satıp tüp bebek tedavisi ile 34 yıl sonra ikiz çocuk sahibi olmuştu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aile için devreye girdi. Doğan ailesi için, "aile danışmanlığı" süreci başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 12:07 Güncelleme:
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        Bakanlık devreye girdi!

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evliliklerinin 34. yılında tüp bebek yöntemiyle ikiz kız çocuğu sahibi olan ve ailecek yaptıkları Anıtkabir ziyaretiyle sosyal medyada ilgi gören Doğan ailesi için, "aile danışmanlığı" sürecinin başlatıldığını bildirdi.

        Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adıyamanlı Doğan ailesinin ve güzel evlatlarının yüzündeki tebessümün herkese umut olduğunu belirtti.

        Ailenin bundan sonraki yolculuğunda da yanlarında olmaya devam edeceklerini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

        "Adıyaman İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ailemiz için aile danışmanlığı sürecini başlattık. Yeni taşınacağı yuvalarında çocuklarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planlamaları yaptık. Eğitimlerinden sosyal ihtiyaçlarına kadar her aşamayı ekiplerimizle yakından takip edeceğiz.

        Çünkü bizim için mesele yalnızca bir ihtiyacı karşılamak değil, bir ailenin güçlenmesine, çocuklarımızın güvenle büyümesine ve geleceğe umutla bakmasına eşlik etmek. Devletimizin şefkat eli ailemizin üzerinde biz de güzel kızlarımızın yanında olmaya, yüzlerindeki gülümsemeyi çoğaltmaya devam edeceğiz."

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