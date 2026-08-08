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        Haberler Gündem Güvenlik Çanakkale Savaşı'ndan kalma mühimmat bulundu

        Çanakkale Savaşı'ndan kalma mühimmat bulundu

        Çanakkale'de bir plajda Çanakkale Savaşları'ndan kalma mühimmat bulundu. Bomba imha ekipleri mühimmatı güvenli alana taşıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 15:12 Güncelleme:
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        Çanakkale Savaşı'ndan kalma

        Çanakkale'de plajda bulunan mühimmat, polis ekiplerince güvenli şekilde bölgeden çıkarıldı.

        Merkeze bağlı Kepez beldesindeki halk plajında denizde metal bir parça gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plajda güvenlik önlemi aldı.

        Bomba imha ekiplerince dikkatli şekilde bölgeden uzaklaştırılan ve Çanakkale Savaşları döneminden kaldığı değerlendirilen mühimmat, incelenmek üzere Kepez Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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