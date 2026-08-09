Gözünüzden kaçmaları için ustaca saklandılar! Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 görsel bulmaca!

8. Soru: Bu ahududuların arasında bir çilek var!

Tam bir renk ve doku cümbüşü! Yüzlerce pütürlü ahududunun ve küçük beyaz çiçeklerin arasında tek bir çilek saklanıyor. Kırmızı tonlar birbirine öylesine karışmış ki gözünüzden kaçması çok kolay. Bakalım bu tatlı detayı görebildiniz mi?