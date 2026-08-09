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        Haberler Yaşam Gözünüzden kaçmaları için ustaca saklandılar! Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 görsel bulmaca!

        Gözünüzden kaçmaları için ustaca saklandılar! Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 görsel bulmaca!

        Bazen aradığımız şey tam karşımızda durduğu halde onu bir türlü göremeyiz. İşte bu görseller de gözlerinize küçük bir oyun oynuyor. Her birinin içinde kalabalığa ustaca karışmış bir detay var. Üstelik bazılarını fark ettiğiniz anda "Bu kadar açıkken nasıl göremedim?" diyebilirsiniz. Her görsel için kendinize 15 saniye verin! Bakalım bu 10 görselde saklanan detayların kaçını bulabileceksiniz?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 07:45 Güncelleme:
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        1

        1. Soru: Kedilerin arasındaki tavşanı bulun!

        İlk bakışta her yer kedi! Bereli, kulaklıklı, kırmızı, mavi... Ancak bu kalabalığın arasına bir tavşan karışmış. Üstelik gözünüzün önünde olmasına rağmen onu fark etmek hiç de kolay değil. Kendinize 15 saniye verin. Tavşanı bulabilecek misiniz?

        2

        Cevap:

        3

        2. Soru: Pandaların arasında bir kutup ayısı gizli!

        Şapkalar, bambular ve birbirine benzeyen onlarca panda... Aralarında ise kolayca gözden kaçabilecek bir kutup ayısı var. Bakalım bu siyah-beyaz görüntünün içindeki davetsiz misafiri kaç saniyede bulacaksınız?

        4

        Cevap:

        5

        3. Soru: Kunduzların arasındaki patatesi bulun!

        Bu kez işiniz biraz daha zor! Kahverenginin birbirine yakın tonları arasında bir patates saklanıyor. Üstelik rengi kunduzlarla öyle iyi örtüşüyor ki ilk bakışta gözden kaçırmanız çok kolay. Peki siz patatesi görebildiniz mi?

        6

        Cevap:

        7

        4. Soru: Şekerlemelerin arasındaki oyuncak ayıyı bulun!

        Rengarenk jelibonlar, lolipoplar, baston şekerler... Bu kez gözünüzü oyalayacak fazlasıyla renk ve şekil var. Ancak tüm bu şekerlemelerin arasında küçük bir oyuncak ayı saklanıyor. Bakalım onu ilk bakışta görebilecek misiniz?

        8

        Cevap:

        9

        5. Soru: Bu ayçiçeklerinin arasında bir arı var!

        Mavi kelebekler ve iç içe geçmiş onlarca ayçiçeği... Bu sarı-mavi renk karmaşasının içinde minik bir işçi arı gizleniyor. Çizgili gövdesini fark etmek sandığınızdan daha zor olabilir. Kendinize 15 saniye verin! Bakalım gizli arıyı görebilecek misiniz?

        10

        Cevap:

        11

        6. Soru: Bu çiçeklerin arasında bir misafir saklanıyor!

        Çiçeklerin renkleri ve mor-pembe kelebeğin kanatları öylesine iç içe geçmiş ki... Uğur böcekleri ve rengarenk çiçekler arasında gözünüz onun üzerinden defalarca geçebilir. Peki siz bu gizli kelebeği kaç saniyede bulacaksınız?

        12

        Cevap:

        13

        7. Soru: Makarnaların arasındaki fiyonk makarnayı bulun!

        Burgu, kalem, deniz kabuğu ve yıldız makarnalar her yeri sarmış durumda! Ancak bu renkli makarna kalabalığının arasında tek bir fiyonk (farfalle) makarna saklanıyor. Bu kez renklerden ziyade şekillere odaklanmanız gerekecek. Bakalım fiyonk makarnayı kaç saniyede fark edebileceksiniz?

        14

        Cevap:

        15

        8. Soru: Bu ahududuların arasında bir çilek var!

        Tam bir renk ve doku cümbüşü! Yüzlerce pütürlü ahududunun ve küçük beyaz çiçeklerin arasında tek bir çilek saklanıyor. Kırmızı tonlar birbirine öylesine karışmış ki gözünüzden kaçması çok kolay. Bakalım bu tatlı detayı görebildiniz mi?

        16

        Cevap:

        17

        9. Soru: Sebzelerin arasındaki kirazı bulun!

        Domatesler, patlıcanlar, balkabakları ve havuçlar... Bu rengârenk kalabalığa ustaca karışmış tek bir kiraz var. Gözünüz büyük şekillere takılırsa aradığınızı kaçırabilirsiniz. Bakalım bu tatlı kaçağı kaç saniyede fark edebileceksiniz?

        18

        Cevap:

        19

        10. Soru: Akvaryumdaki gizli tüyü bulun!

        Balıklar, su bitkileri, taşlar, küçük bir kale ve onları dikkatle izleyen bir kedi... Bu kez gözünüzü oyalayacak çok fazla detay var. Ancak akvaryumun içinde incecik bir kuş tüyü de saklanıyor. Son soru için kendinize 15 saniye verin. Bakalım tüyü bulup testi tamamlayabilecek misiniz?

        20

        Cevap:

        Görsel kaynak: Bright Side

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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