"İsrail, İran’a tek başına saldırılar düzenleme ihtimaline hazırlık yapıyor"

İsrail’de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberinde, Tel Aviv yönetiminin ABD olmaksızın İran'a saldırı düzenleme ihtimalini hala masada tuttuğu belirtildi.

Haberde, ABD'nin İran'la savaşı sona erdirecek diplomatik "çıkış yolu" arayışında olduğu bir dönemde İsrail ordusunun tek başına saldırılar düzenleme ihtimaline ilişkin hazırlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.

Amerikan CNN kanalının haberinde, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in son haftalarda İran ile savaşın geldiği noktaya ilişkin endişelerini Washington yönetimindeki üst düzey yetkililerle paylaştığı belirtilmişti.

Caine'in, İran ile savaşın daha fazla tırmanmasının yeni riskler yaratabileceği ve yalnızca hava saldırılarıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın hedeflerine ulaşılmasının zor olduğu gerekçesiyle çatışmadan "çıkış yolu" aradığı öne sürülmüştü.

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile görüşen Caine'in, çatışmanın daha fazla tırmanmasına yol açabilecek askeri seçeneklerin risklerine dikkati çektiği ve yalnızca hava saldırılarıyla Trump'ın İran'a yönelik hedeflerine ulaşılmasının zor olduğunu belirttiği iddia edilmişti.

COOPER, ZAMİR'LE GÖRÜŞTÜ

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Gazze Şeridi ve İran konularını ele aldığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) temaslarda bulunan CENTCOM Komutanı Cooper'ın cumartesi günü İsrail'e geldiği aktarıldı.

Amiral Brad Cooper'ın, İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir ve diğer İsrailli üst düzey askeri yetkililerle Gazze Şeridi ve İran'a ilişkin görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

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Cooper'ın, İsrailli askeri yetkililerle görüşmesinin ardından ABD'ye hareket ettiği belirtildi.

Barış Kurulu, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin 15 maddelik yeni yol haritası duyurmuştu.

Tel Aviv yönetiminin söz konusu yol haritasını reddettiği ve kararını ABD yönetimine resmen ilettiği basına yansımıştı.

*Fotoğraf: Avi Ohayon (GPO) / Handout - AA