Fatih Tekke'den Muhammed Salah açıklaması

Yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Göztepe'ye 2-1 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Muhammed Salah'ın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

SALAH SÖZLERİ

Muhammed Salah'ın transferi hakkında konuşan Fatih Tekke, yıldız futbolcunun takıma sağlayacağı katkıya dikkat çekti.

Tekke, "Dünyanın bana göre en iyi 3 isminden bir tanesi. Premier Lig tarihinin en önemli kariyerlerinden birine sahip. Trabzonspor ile anılması bile çok değerliyken, bugün burada. Futbol ne konuşarak beklenti üretmeyi ne de sadece tek bir kişiyle kazanmayı sağlayan bir oyun. Salah gibi bir oyuncu bize özgüven katmalı." ifadelerini kullandı.

KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Salah'ın Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyip giymeyeceği de soruldu.

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Fatih Tekke, "Salah'ın Kasımpaşa maçında olup olmayacağı henüz belli değil." açıklamasında bulundu.

"SAVIOLO'NUN DURUMU CİDDİ DEĞİL"

Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Noah Saviolo'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Tekke, "Saviolo'nun durumu çok ciddi değil gibi görünüyor." dedi.

"FOLCARELLI EN AZ 1,5 AY OLMAYACAK"

Tim Jabol-Folcarelli'nin sakatlığı hakkında konuşan Fatih Tekke, oyuncunun bir süre takımdan uzak kalacağını açıkladı.

Tekke, "Tim ise şu an takımda top rakipteyken en sert olacak oyuncumuz. En az 1,5 ay yok gibi duruyor. Ama geçen sene çok daha dar bir kadroyla çok iyi işler yapmıştık. Sorun değil." ifadelerini kullandı.