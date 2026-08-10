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        Gözaltına alınan ultrAslan tribün lideri Şirin'in evinde yapılan aramada 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı

        İstanbul'da yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında ultrAslan tribün lideri olarak bilinen Muzaffer Şirin'in evinde yapılan aramada yaklaşık 65 milyon lira değerinde para, döviz, altın ve ziynet eşyası ele geçirildi. Aramada ayrıca silah, mühimmat, 4 balistik yelek ve dijital materyaller bulunurken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 12:12 Güncelleme:
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        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Galatasaray taraftar grubu ultrAslan’ın tribün lideri olarak bilinen ve kamuoyunda "Sebahattin Şirin" ismiyle tanınan Muzaffer Şirin hakkında yürütülen yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında ikametinde yapılan aramada yaklaşık 65 milyon TL değerinde para, döviz, altın ve ziynet eşyası ele geçirildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Muzaffer Şirin’in ikametinde 9 Ağustos 2026 tarihinde arama gerçekleştirildi. Saat 14.30’da başlayan ve 23.00’e kadar devam eden aramada, 841 bin 895 Euro, 51 bin 953 ABD Doları, 18 bin 865 İngiliz Sterlini ve 795 bin 825 TL ele geçirildi.

        EVİNDE UZUN SAATLER SÜREN ARAMA

        Aramada ayrıca yaklaşık 13 milyon 351 bin 890 TL değerinde altın ve mücevherat, yaklaşık 500 bin TL değerinde 1 adet Hint seti ile yaklaşık 350 bin TL değerinde pırlanta kolye bulundu. Ele geçirilen para, döviz ve ziynet eşyalarının toplam değerinin yaklaşık 65 milyon TL olduğu değerlendirildi.

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        Aramada ayrıca 1 adet silah, 1 adet şarjör, 141 adet 9x19 milimetre ve 1 adet 6,35 milimetre fişek, 2 adet 6,35 milimetre boş şarjör, 3 adet iPhone marka cep telefonu, 3 adet SIM kart ve 4 adet balistik yelek ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, ele geçirilen deliller ile dijital materyallerin inceleme işlemlerine devam edildiği bildirildi. Soruşturmanın seyri doğrultusunda kamuoyunun ayrıca bilgilendirileceği belirtildi.

        GÖZALTINA ALINDI

        DHA'da yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 'Sebahattin Şirin' ismini kullanan Galatasaray'ın taraftar grubu UltraAslan'ın lideri Muzaffer Şirin hakkında 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddelerine muhalefet', 'Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma', 'Örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından soruşturma başlatıldı.

        Hakkında yakalama talimatı verilen Şirin, dün gözaltına alındı.

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