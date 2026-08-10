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        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!

        Galatasaray, Rafael Leao transferinde Milan'la pazarlıklarını sürdürüyor. Portekizli yıldızla yıllık 9 milyon euro + bonus üzerinden prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, 40 milyon euro'luk bonservis teklifine karşılık Milan'ın 50 milyon euro talebiyle karşılaştı. Galatasaray bu rakamı yüksek bulurken, alternatif olarak Gabriel Martinelli için de Arsenal ile temas kurdu.

        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 12:48 Güncelleme:
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        Transferde süre daralırken hamlelerini sıklaştıran Galatasaray, Rafael Leao transferinde gaza bastı.

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        Portekizli yıldızla yıllık 9 milyon Euro + bonus üzerinden prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, Milan’a ilk olarak 5 milyon Euro kiralama ve 30 milyon Euro satın alma opsiyonlu bir teklif sundu.

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        Çizme ekibinin bu öneriyi geri çevirmesi üzerine Aslan, masaya doğrudan 40 milyon Euro’luk bonservis teklifiyle oturdu.

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        Haziran 2028’e kadar mukavelesi bulunan 27 yaşındaki sol kanat için bu rakamı da yetersiz bulan Milan, 50 milyon Euro’da diretiyor.

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        İtalyan kulübünün talep ettiği bu bonservis bedeli ise Galatasaray yönetimi tarafından gerçekçi bulunmadı. Sarı-kırmızılı kulüp Fenerbahçe ve Galatasaray dışında oyuncunun talibi olmaması nedeniyle bu parayı ödemeye yanaşmıyor.

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        Alternatif isimlere de yönelen sarı-kırmızılıların listesindeki bir diğer oyuncu Gabriel Martinelli.

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        Brezilyalı sol kanat için Arsenal’in kapısını da Leao’ya benzer bir bonservis önerisiyle çalan Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcuyla da henüz maaş konusunda nihai bir uzlaşmaya varabilmiş değil.

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