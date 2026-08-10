Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
Galatasaray, Rafael Leao transferinde Milan'la pazarlıklarını sürdürüyor. Portekizli yıldızla yıllık 9 milyon euro + bonus üzerinden prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, 40 milyon euro'luk bonservis teklifine karşılık Milan'ın 50 milyon euro talebiyle karşılaştı. Galatasaray bu rakamı yüksek bulurken, alternatif olarak Gabriel Martinelli için de Arsenal ile temas kurdu.
Transferde süre daralırken hamlelerini sıklaştıran Galatasaray, Rafael Leao transferinde gaza bastı.
Portekizli yıldızla yıllık 9 milyon Euro + bonus üzerinden prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, Milan’a ilk olarak 5 milyon Euro kiralama ve 30 milyon Euro satın alma opsiyonlu bir teklif sundu.
Çizme ekibinin bu öneriyi geri çevirmesi üzerine Aslan, masaya doğrudan 40 milyon Euro’luk bonservis teklifiyle oturdu.
Haziran 2028’e kadar mukavelesi bulunan 27 yaşındaki sol kanat için bu rakamı da yetersiz bulan Milan, 50 milyon Euro’da diretiyor.
İtalyan kulübünün talep ettiği bu bonservis bedeli ise Galatasaray yönetimi tarafından gerçekçi bulunmadı. Sarı-kırmızılı kulüp Fenerbahçe ve Galatasaray dışında oyuncunun talibi olmaması nedeniyle bu parayı ödemeye yanaşmıyor.
Alternatif isimlere de yönelen sarı-kırmızılıların listesindeki bir diğer oyuncu Gabriel Martinelli.