Dehşete düşüren manzara! Yaşlı çift silahla vurulmuş halde ölü bulundu!
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen dehşette, 72 yaşındaki Ömer Alkan ile eşi 70 yaşındaki Hatice Alkan av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı
Muğla'nın Milas ilçesinde Ömer Alkan (72) ile eşi Hatice Alkan (70) evlerinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
DHA'nın haberine göre Ömer Alkan ve eşi Hatice Alkan'a ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine Hisarbaşı Hoca Bedrettin Mahallesi Çorbacı Sokak'taki Alkan çiftine ait eve giden polis ekipleri, itfaiyenin yardımıyla içeri girdi. Polis ekipleri, Ömer Alkan'ı kanepede eşi Hatice Alkan'ı ise oturma odasında başından av tüfeğiyle vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Alkan çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Av tüfeğinin yanında bulunması nedeniyle Ömer Alkan'ın eşini öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Çöp kovasındaki incelemede ise tüfek kartuşları ele geçirildi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Alkan çiftinin cansız bedenleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.