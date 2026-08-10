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        Haberler Magazin Demet Şener sırrını açıkladı

        Demet Şener sırrını açıkladı

        1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, formda görüntüsünün sırrını anlattı. 49 yaşındaki eski manken, "18:30'dan sonra hiçbir şey yemiyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 15:46 Güncelleme:
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        Demet Şener sırrını açıkladı

        2005 - 2018 yılları arasında İbrahim Kutluay ile evlilik yaşayan ve iki çocuk dünyaya getiren Demet Şener, fit görüntüsünün sırrını açıkladı.

        Eski manken, "Haftanın 3 günü ağırlık antrenmanı yapıyorum, vakit buldukça yürümeye çalışıyorum. 18.30'dan sonra hiçbir şey yemiyorum. En geç 23.00'te uyuyorum. Sabah 07.00'de uyanıyorum. Canım çok tatlı çekerse de haftada 1 istediğim tatlı/tuzlu ne bulursam yiyiyorum. Bozma günlerim var. Tatilde dünyaya yedim mesela" dedi.

        BUZLAR ERİDİ

        2005'te evlenip, 2018'de olaylı bir şekilde boşanan Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın küslüğü sona ermişti. FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden oğulları Ömer Kutluay'ı yalnız bırakmayan eski eşler, turnuva boyunca tribündeki yerlerini alarak oğullarına destek vermişti.

        Şener, "Bir birliktelik yok ancak çocuklarımız için daha iyiyiz. Çocuklarım için her şeyi yaparım. İbrahim adım attı ve ben de kabul ettim. Çok güzel ilişkiler içinde devamlı çocuklarımızlayız. Çocuklarımız çok mutlu. İki çocuğumun da evde olması muazzam. İkisi de daha yeni geldi. Şimdi bir tatil yapacağız. Ailece tatile gidiyoruz, çocuklarımızın mutluluğu en önemli şey. Çok şükür ki bu noktaya geldik" demişti.

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        #demet şener
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