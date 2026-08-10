HT Spor'da yeni sezon coşkusu: Sporun her dalı sezon boyunca HT Spor'da!

🏅 Sporun kalbi, şifresiz ve canlı yayınla HT Spor'da! 📺



⚽ Futbol:

🔹 İspanya Süper Kupası

🔹 İspanya Kral Kupası

🔹 Suudi Arabistan Pro Ligi

🔹 Suudi Arabistan Kral Kupası



🏀 Basketbol:

🔹 Türkiye Basketbol Ligi

🔹 Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi



🏐 Voleybol:

🔹 FIVB… pic.twitter.com/tTvZp4LuKK — HT Spor (@HTSpor) August 10, 2026

Türkiye’nin dinamik spor kanalı HT Spor, zengin yayın portföyü ve büyüyen yayın haklarıyla sporseverlere unutulmaz bir sezon vaadediyor. Futboldan basketbol ve voleybola kadar dünyanın ve Türkiye'nin en heyecanlı organizasyonları, "Spora dair aradığınız ne varsa HT Spor’da" sloganıyla ekranlara taşınıyor.

1000. GOL YOLUNDA CRİSTİANO RONALDO

Futbol tutkunları bu sezon da HT Spor ekranlarına kilitlenecek. Kariyerinde 1000. gol hedefine adım adım ilerleyen efsane isim Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra milli futbolcularımız Merih Demiral ve Yusuf Akçiçek'in forma giydiği Suudi Pro League karşılaşmaları ve Suudi Kral Kupası HT Spor’da sporseverlerle buluşacak.

🔔 Sporun her dalı, sezon boyunca şifresiz yayınla HT Spor'da! 📺



🎙️ @ahmetselimkul: Büyük sürprizlerimiz var! HT Spor'a her yerden şifresiz ve canlı olarak ulaşmanız mümkün.



Yeni sezonda İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası HT Spor ekranlarında olacak! Karşılaşmalar… pic.twitter.com/Jp42d0l5qT — HT Spor (@HTSpor) August 10, 2026

İSPANYA'DA DEVLERİN SAVAŞI

İspanya futbolunun en prestijli turnuvaları Copa del Rey (İspanya Kral Kupası) ve İspanya Süper Kupası, rüzgar gibi esecek. José Mourinho’nun yönetimindeki taktik savaşları, milli gururumuz Arda Güler’in büyülü ayakları ve Dünya Kupası'na damga vuran genç süper star Lamine Yamal’ın nefes kesen performansları HT Spor kalitesiyle ekrana gelecek.

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Avrupa'nın zirvedeki liglerinden İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, Hollanda Eredivisie ve İspanya La Liga'dan da birbirinden kıyasıya mücadelelerin özetleri yine HT Spor aracılığıyla sporseverlere ulaşacak.

PARKELERDE HT SPOR RÜZGARI

HT Spor, basketbolun ve salon sporlarının kalbi olmaya devam ediyor:

Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi’nin tüm heyecanı ve çekişmeli maçları da HT Spor’da olacak.

Temsilcilerimiz Anadolu Efes, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin yer aldığı Euroleague ile Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom ve TOFAŞ’ın Basketbol EuroCup’taki heyecan dolu maçlarının özetleri izleyenlerle olacak.

Filenin en iyilerinin sahne aldığı Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası hem erkekler hem de kadınlarda yüksek temposuyla sporseverleri ekrana bağlayacak.

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SPORUN KALBİ HT SPOR'DA ATACAK

Zengin içerikli programları, uzman konukları, güçlü yayınları ve deneyimli kadrosuyla HT Spor, sporseverlere seyir zevki yüksek bir sezon sunmaya hazır.

"Spora dair aradığınız ne varsa HT Spor’da!