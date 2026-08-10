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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu için sahaya çıkıyor: İşte İsmail Kartal'ın 11'i!

        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu için sahaya çıkıyor: İşte İsmail Kartal'ın 11'i!

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Sturm Graz'a konuk olacak. İlk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertlilere tur için galibiyet, beraberlik veya 1 farklı mağlubiyet yeterli olacak. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde forma giyemeyecek. İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 09:46 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak.

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        Karşılaşmayı, İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jose Naranjo ve Marcos Cerdan Aguilar üstlenecek.

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        Kadıköy'de oynanan turun ilk müsabakasını 2-0 kazanan Fenerbahçe, rövanşı da geçerek adını play-off turuna yazdırmayı hedefliyor.

        Sarı-lacivertlilere tur için galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyet yeterli olacak.

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        Ev sahibi ekibin 2 farklı galibiyeti durumunda eşleşme uzatmalara gidecek. Sturm Graz'ın 2'nin üzerindeki farklı galibiyetlerinde ise sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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        Fenerbahçe, turu geçmesi halinde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ve Çekya'nın Sparta Prag takımlarından biriyle gruplara katılabilmek için play-off mücadelesine çıkacak.

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        TEK EKSİK OOSTERWOLDE

        Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında tek eksik oyuncusu bulunuyor.

        Sarı-lacivertlilerde turun ilk maçında sakatlık yaşayan Hollandalı oyuncu Oosterwolde, rövanş maçında yer alamayacak.

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        MUHTEMEL 11

        Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında muhtemel ilk 11'i şöyle:

        Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

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        UEFA KADROSU

        Fenerbahçe'nin maç için UEFA'ya bildirdiği isimler şöyle:

        Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muric, Anthony Musaba, Sidiki Cherif.

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