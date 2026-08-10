Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor

Opel, Türkiye’deki üretim faaliyetlerini genişletiyor. Markanın hafif ticari araç ailesinin önemli modellerinden Combo, 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda üretilmeye başlanacak.

Böylece Opel’in Türkiye’de üretilen hafif ticari araç ailesine yeni bir model daha katılmış olacak. Bursa’da daha önce üretimine başlanan Zafira, Vivaro ve Vivaro Kamyonet’in ardından Combo da Tofaş’ın üretim programına dahil edilecek.

Combo’nun yerli üretime geçmesiyle Opel, hafif ticari araç pazarındaki rekabet gücünü artırmayı, tedarik ve lojistik süreçlerinde avantaj sağlamayı ve pazar taleplerine daha hızlı yanıt vermeyi hedefliyor.

K9 PROJESİNİN SON HALKASI

Combo’nun Bursa’da üretime başlayacağı tarih, Tofaş ile Stellantis arasında 2025 yılında imzalanan K9 projesi için açıklanan takvimle de örtüşüyor.

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Tofaş ile Stellantis arasında imzalanan anlaşma kapsamında K9 kodlu hafif ticari araç ve combi versiyonlarının çoklu enerji platformlarında Bursa’da üretilmesi kararlaştırılmıştı. Proje için 256 milyon avroluk yatırım öngörülürken, demonte araçlar dahil yıllık 150 bin adetlik üretim kapasitesi hedeflenmiş ve üretimin 2026’nın üçüncü çeyreğinde başlaması planlanmıştı.

Combo’nun açıklanan üretim başlangıcının aynı döneme denk gelmesi, modelin Tofaş’ın yeni hafif ticari araç üretim yapılanmasındaki önemini de ortaya koyuyor.

K0 İLE BAŞLAYAN YENİ DÖNEM

Tofaş ile Stellantis arasındaki hafif ticari araç iş birliğinin bir diğer önemli ayağını ise K0 projesi oluşturuyor.

Koç Holding ve Stellantis arasında 2023 yılında yapılan anlaşmada, K0 kodlu orta sınıf hafif ticari araç ailesinin hem ticari hem de binek versiyonlarının Tofaş’a tahsis edilmesi kararlaştırılmıştı. Tofaş’ın güncel üretim yapılanmasında K0 orta hafif ticari araç grubunun dört farklı Stellantis markası için Bursa’da üretildiği belirtiliyor.

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K9 projesinin devreye girmesi ve Combo’nun da Bursa üretimine dahil edilmesiyle Tofaş’ın Stellantis’in Türkiye’deki hafif ticari araç üretim merkezi konumu daha da güçlenecek.

“İKİ GÜÇLÜ MÜHENDİSLİK KÜLTÜRÜ BULUŞACAK”

Combo’nun Türkiye’de üretilecek olmasını değerlendiren Opel Türkiye Marka Direktörü Yiğit Yantaç, markanın Türkiye ile uzun yıllara dayanan bir bağı bulunduğunu belirtti.

Yantaç, “Geçmişte ülkemizde üretim yapan bir marka olarak bugün yeniden Türkiye’de üretime başlıyor olmak, bizim için yalnızca stratejik değil, duygusal açıdan da son derece değerli bir adım. Alman mühendisliğiyle geliştirilen Opel Combo’nun, Türk mühendisliği ve Tofaş’ın dünya standartlarındaki üretim kalitesiyle Bursa’da hayat bulacak olması, iki güçlü mühendislik kültürünün buluşmasını simgeliyor” dedi.

Combo’nun yerli üretim ailesine katılmasının Türkiye’ye duyulan güvenin göstergelerinden biri olduğunu kaydeden Yantaç, yerli üretimin müşterilere daha hızlı ve esnek çözümler sunulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

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SATIŞLARINI COMBO TAŞIYOR

Opel’in hafif ticari araç satışlarında Combo önemli bir ağırlığa sahip.

Marka, 2025 yılında Türkiye’de 27 bin 471 adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirirken, bunun 15 bin 722 adedini Combo oluşturdu.

Model, 2026 yılının ilk yedi ayında ise 7 bin 779 adet satışa ve yüzde 15 pazar payına ulaşarak C-Combivan segmentinin öne çıkan modelleri arasında yer aldı.

Yerli üretimin başlamasıyla birlikte Combo’nun tedarik, lojistik ve bulunabilirlik açısından elde edeceği avantajların modelin pazardaki rekabet gücünü artırması hedefleniyor.

1.5 LİTRELİK DİZEL MOTORLA SUNULUYOR

Opel Combo, Türkiye’de Essential, Edition ve Ultimate donanım seviyeleriyle satışa sunuluyor.

Modelde 130 HP güç üreten 1.5 litrelik dizel motor görev yaparken, bu motor 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Opel Vizör ön yüz tasarımı, dijital kokpit, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve Intelli-Lux LED Matrix Far teknolojisi de Combo’nun öne çıkan donanımları arasında bulunuyor.

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2026’nın üçüncü çeyreğinde Bursa’da üretim bandından inmeye başlayacak Combo ile birlikte Opel’in Türkiye’de üretilen hafif ticari araç ürün gamı genişlerken, Tofaş’ın Stellantis bünyesindeki üretim rolü de yeni bir aşamaya taşınacak.

26 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Opel için Türkiye’de üretim aslında yeni değil.

Alman marka, 1989’da 40 milyon Alman Markı yatırımla İzmir Torbalı’da kurduğu fabrikada 1990’dan itibaren Vectra üretimine başlamıştı.

İlk yıl 1.156 otomobilin üretildiği tesiste üretim 1993’te 12 bin adedin üzerine çıkarken, Vectra A’nın ardından Vectra B de bantlardan indi.

Opel, Avrupa’daki üretim yapılanmasını yeniden düzenlemesiyle 2000 yılında Torbalı’daki otomobil üretimine son vermişti.