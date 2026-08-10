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        Haberler Gündem Beyoğlu’nda komşusunu öldüren şüpheli “kötü koku geliyor” diye ihbarda bulundu

        Beyoğlu’nda komşusunu öldüren şüpheli “kötü koku geliyor” diye ihbarda bulundu

        Beyoğlu'nda Agop Değirmencioğlu'nu çok sayıda bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlenen Mehmet Şerif Tayık'ın, cinayetin ardından polisi arayarak "Evden kötü koku geliyor" diye ihbarda bulunduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 20:40 Güncelleme:
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        Komşusunu öldürüp polisi aradı

        İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde evinde ölü bulunan Ermenistan uyruklu Agop Değirmencioğlu’nun (64) cinayete kurban gittiği belirlendi. Değirmencioğlu’nun evinden kötü koku geldiğini söyleyerek polisi arayan komşusu Mehmet Şerif Tayık’ın (45), cinayetin şüphelisi olduğu tespit edildi.

        Olay, 7 Ağustos’ta Şehit Muhtar Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Şerif Tayık, polisi arayarak komşusu Agop Değirmencioğlu’nun evinden kötü koku geldiğini bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, Değirmencioğlu’nu evinde ölü buldu. Yapılan ilk incelemede, boyun bölgesinde bıçak darbaları tespit edildi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İHBARDA BULUNMUŞ

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        Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ile Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Değirmencioğlu’nun çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Polis, “Kötü koku geliyor” diyerek ihbarda bulunan komşu Mehmet Şerif Tayık’ın cinayeti işlediğini tespit ederek şüpheliyi gözaltına aldı.

        Öldürülen Agop Değirmencioğlu
        Öldürülen Agop Değirmencioğlu

        “ARAMIZDA KİRA ANLAŞMAZLIĞI VARDI”

        Tayık’ın emniyetteki ifadesinde, Değirmencioğlu ile aralarında kira anlaşmazlığı bulunduğunu belirterek, “Ağır hakaretlere maruz kaldım. Bıçaklayarak Agop Değirmencioğlu’nu öldürdüm” dediği öğrenildi.

        Mehmet Şerif Tayık
        Mehmet Şerif Tayık

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Şerif Tayık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayete ilişkin soruşturma sürüyor.

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        #Mehmet Şerif Tayık
        #Agop Değirmencioğlu
        #haberler
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