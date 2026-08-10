Deniz Seki ameliyat oldu

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Deniz Seki, İstanbul'daki evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Gece saat 03.30 sıralarında ayakları ıslak şekilde balkona çıkmaya çalışan şarkıcı, ayağının kayması sonucu düştü.

Olayın ardından çalışma arkadaşının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Seki'nin yapılan tetkiklerinde, kalça kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme tespit edildi.

AMELİYAT OLDU

Yaşananların ardından ameliyata alınan ünlü şarkıcının operasyonu tamamlandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Seki'nin, iyileşme sürecinde bir süre boyunca tam yatak istirahati yapacağı ve hareket etmemesi gerekeceği bildirildi.

REKLAM

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Şarkıcının sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumuna ilişkin paylaşım yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Dün geceki konserinin ardından, evinde kedilerine ve köpeklerine mama vermek üzere bulunduğu sırada, kaygan zeminde ayağının kayması sonucu talihsiz bir şekilde düşen Deniz Seki, evde bulunan çalışma arkadaşları tarafından ambulansla ivedilikle hastaneye kaldırılmıştır.

"DURUMU GAYET İYİ"

Yapılan kontrollerde, leğen kemiği ve omurgasında zedelenme tespit edilen Deniz Hanım, kısa süre içerisinde ameliyata alınmıştır. Çok şükür, ameliyatı başarılı geçmiş olup şu anda sağlık durumu gayet iyi ve dinlenmektedir.

Basına da yansıyan bu talihsiz kazayla ilgili, merak eden ve endişelenen herkesi doğru bilgilendirmek istedik. Özellikle bazı haberlerde yer alan, Deniz Hanım'ın balkondan aşağıya düştüğü yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kaza, evinde kaygan zeminde ayağının kayması sonucu gerçekleşmiştir.

Deniz Hanım'ın sağlık durumu iyi olup, doktorları tarafından yakından takip edilmektedir. Arayan, soran, güzel dileklerini ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ederiz. Bir süre dinlenmesinin ardından, en kısa zamanda yeniden sahnede sevenleriyle buluşacaktır.