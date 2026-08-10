Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'e vize yok!
Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Galatasaray, talipleri bulunan iki ana aktörü Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen konusunda net bir tavır koydu.
Sarı-kırmızılı yönetim, iki yıldız oyuncusunu da takımdan göndermeyi düşünmüyor.
Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın kariyer planları arasında Premier Lig'de oynamak yer alsa da oyuncunun kulübe ilettiği herhangi bir ayrılık talebi bulunmuyor.
Milli futbolcunun yönetimin kararına saygı duyacağı; geçen sezonki gibi bir tablonun ortaya çıkmayacağı öğrenildi.
Başkan Özbek, olası bir ikinci resmi teklif ya da ayrılık isteği durumunda dahi milli yıldızla masaya oturacak ve ikna edecek.
Geçen sezon yıllık ücretinde iyileştirmeye gidilen Barış Alper Yılmaz başarıya bağlı bonuslarla birlikte 6 milyon Euro maaş kazanmıştı.
Takımın bir diğer dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen konusunda da durum farksız.
Nijeryalı golcü için Atletico Madrid'in yaptığı şifahi temas dışında kulübe ulaşan resmi bir teklif bulunmazken, Başkan Dursun Özbek ve kurmayları yıldız santrforun satışına kapıları tamamen kapattı.
Her iki oyuncunun da yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giymeye devam etmesi bekleniyor.