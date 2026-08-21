Kripto para piyasasında yükseliş hız kazandı. Bitcoin, bugün 79 bin doların üzerine çıkarak Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Son günlerde arka arkaya gelen olumlu gelişmelerin etkisiyle Bitcoin'deki yükseliş hızlanırken, kripto para birkaç işlem gününde 60 binli seviyelerden 79 bin doların üzerine çıktı.

Piyasanın odağında ise ABD'den gelen mesajlar bulunuyor.

TRUMP'IN ÇAĞRISI RALLİYİ HIZLANDIRDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para piyasasına yönelik son açıklamaları, Bitcoin'deki yükselişte önemli katalizörlerden biri oldu.

Trump, 19 Ağustos'ta Beyaz Saray'da kripto para sektörünün önde gelen yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantıda Kongre'ye Clarity Act'in adil bir versiyonunu geçirme çağrısı yaptı.

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Söz konusu yasa tasarısı, kripto paraların menkul kıymet veya emtia olarak sınıflandırılması ve hangi düzenleyici kurumun yetkili olacağının netleştirilmesini amaçlıyor. Trump, ABD'nin dijital varlıklar alanında Çin ve diğer ülkelerin önünde kalması gerektiğini savundu.

Trump ayrıca ABD hükümetinin önemli miktarlarda Bitcoin satın almasının gündemde olduğunu belirterek kripto piyasasına yönelik daha güçlü bir devlet desteğinin sinyalini verdi. Bu açıklama, yatırımcılar tarafından Bitcoin için uzun vadeli talebi artırabilecek bir gelişme olarak değerlendirildi.

Trump'ın açıklamalarının ardından Bitcoin 70 bin doların üzerine çıkarken, yükseliş sonraki günlerde de devam etti.

HAZİNE'NİN TAHVİL HAMLESİ DE DESTEKLEDİ

Bitcoin'deki yükselişin bir diğer önemli nedeni ise ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvillere yönelik geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararı oldu.

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Hazine, eylül ayından itibaren uzun vadeli nominal tahvillerde likidite destek amaçlı geri alımların büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını açıkladı.

Karar, tahvil piyasasındaki likidite koşullarının iyileşeceği ve finansal koşulların bir miktar gevşeyebileceği beklentisini güçlendirdi. Bu gelişme başta Bitcoin olmak üzere riskli varlıklara yönelik iştahı destekledi. Reuters da Hazine'nin kararının kripto varlıklardaki yükselişi destekleyen faktörlerden biri olduğunu belirtti.

79 BİN DOLARIN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Bitcoin bugün yükselişini daha da hızlandırarak 79 bin 500 dolar seviyesini test etti.

Böylece kripto para birimi Mayıs ayından bu yana ilk kez bu seviyeleri gördü. Bitcoin'in daha önce 79 bin dolar bölgesinde bulunduğu dönem, ilkbahardaki güçlü yükseliş dalgasına denk gelmişti.

Bugünkü hareketin dikkat çekici tarafı ise yükselişin kısa sürede gerçekleşmesi. Bitcoin, son günlerde 60 bin dolar seviyelerinden başlayan hareketle yaklaşık 20 bin dolarlık bir yükseliş kaydetti.

ETHEREUM BİR HAFTADA YÜZDE 27 YÜKSELDİ

Ethereum'daki yükseliş de dikkat çekici boyuta ulaştı. 14 Ağustos'ta yaklaşık 1.882 dolar seviyesinde bulunan Ethereum, bugün 2.400 dolar seviyesini test etti. Böylece kripto para birimi bir haftada yaklaşık yüzde 27,5 değer kazandı.