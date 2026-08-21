Booking davasında Türk otellerine çağrı

Hollanda merkezli Stichting Hotel Claims Alliance adlı vakıf tarafından yürütülen girişim, Avrupa otel sektörünün çatı kuruluşu HOTREC ile Avrupa genelinde 30'dan fazla ulusal otel birliğinin desteğiyle, Booking.com'un uzun yıllar uyguladığı fiyat paritesi hükümleri nedeniyle rekabetin kısıtlanması sonucu otellerin maruz kaldığı ekonomik zararların toplu şekilde değerlendirilmesini ve hak kayıplarının giderilmesini hedefliyor.

Booking.com'un uzun yıllar uyguladığı fiyat paritesi hükümlerinin Avrupa Birliği rekabet hukukuna aykırı olduğunun Avrupa Adalet Divanı tarafından tespit edilmesinin ardından Avrupa genelinde yürütülen toplu tazminat girişimi, Türkiye'deki otelleri de davada yer almaya çağırdı. HOTREC, girişim kapsamında, 2004-2025 yılları arasında Booking.com platformunda yer alan tüm Türkiye’deki oteller sürece katılarak uğradıkları zararlar için tazminat talebinde bulunabileceğini belirtti.

"OTELLER YILLARCA YÜKSEK KOMİSYON ÖDEMEK ZORUNDA KALDI"

HOTREC; Booking.com’un uyguladığı fiyat paritesi hükümlerinin yalnızca rekabeti sınırlamakla kalmadığını, aynı zamanda otellerin doğrudan rezervasyon kanallarını zayıflattığını ve alternatif çevrimiçi seyahat platformlarının büyümesini engellediğini, bununla beraber komisyon oranlarının rekabetçi seviyelerin üzerinde kalmasına neden olduğunu belirtti.

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Toplu dava girişimi kapsamında, Booking.com'un uyguladığı komisyonların rekabet ortamında oluşabilecek seviyelerin önemli ölçüde üzerinde kaldığı ve otellerin bu nedenle ciddi ekonomik kayıplara uğradığı tespit edildiği ifade edildi.

Dava süreci Hollanda'da bu amaçla kurulan Stichting Hotel Claims Alliance tarafından yürütülüyor. Tüm dava masraflarının ise bağımsız bir dava finansörü tarafından karşılandığı belirtildi.

Toplu tazminat girişimine, 2004-2025 yılları arasında Booking.com üzerinden faaliyet gösteren tüm Türkiye’deki otellerin büyüklükleri veya bulundukları şehir fark etmeksizin katılabileceği açıklandı.

Süreçle ilgili detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyen otellerin 15 Eylül 2026 tarihine kadar ücretsiz kayıt oluşturabileceği duyuruldu.

Katılımcı otellerin dava sürecinde herhangi bir mali risk veya masraf üstlenmeyeceği, bununla birlikte toplu tazminat girişimine katılımın, otellerin Booking.com ile mevcut ticari ilişkilerini değiştirmelerini de gerektirmeyeceği vurgulandı. Katılımcıların bu süreçte platformu kullanmaya devam edebileceği ve mevcut sözleşmeleri aynı şekilde sürdürülebileceği da duyuruldu.

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AVRUPA ÜLKELERİNDE ÇIKAN KARARLAR

İsviçre Rekabet Kurumu, Mayıs 2025'te online otel rezervasyon portalı Booking.com’un, pazar gücünü suistimal ettiğini belirterek, İsviçre otelleri için uyguladığı komisyon oranlarının önemli ölçüde azaltılmasına karar vermişti.

Booking.com’un bu ücretleri yaklaşık dörtte bir oranında azaltması gerektiğine karar veren kurum, indirimlerin yasal olarak bağlayıcı hale geldikten 3 ay sonra uygulanması ve 3 yıl boyunca yürürlükte kalması gerektiğini vurgulamıştı.

Öte yandan, son yıllarda online otel rezervasyon platformlarının pazar hakimiyetini kötüye kullandığına ilişkin tartışmaların artması dikkati çekerken, Eylül 2024’te Avrupa Birliği Adalet Divanı, Booking.com'un sözleşmelerde otellere dayattığı "Benden daha düşük fiyata hiçbir yerde satamazsın" şeklindeki maddenin yasalara aykırı olduğuna hükmetmişti.

İspanya Rekabet Kurumu da Booking.com'a pazar hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle geçen yıl 413 milyon euro tutarında ceza vermişti.

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TÜRKİYE'DEKİ DAVA SÜRECİ

TÜRSAB avukatları, seyahat acentelerine karşı haksız rekabet gerçekleştirdiği iddiasıyla online rezervasyon portalı booking.com aleyhine faaliyetlerinin durdurulması talebiyle dava açmıştı.

Davayı 29 Mart 2017'de kabul eden mahkeme, booking.com şirketinin, internet adresi üzerinden ve oluşturulacak başka bir adres üzerinden, Türkiye'deki otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetinin durdurulmasına, bu konuda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazı yazılmasına karar vermişti.

Davalı booking.com'un avukatları, Türkiye'deki faaliyetlerin tedbiren durdurulması kararına itiraz etmiş, itirazı değerlendiren mahkeme, 26 Mayıs 2017'de verdiği kararla, bu itirazları reddetmişti.

Mahkeme ayrıca bir önceki celse, İstanbul, Marmara ve Boğaziçi üniversitelerinin vergi ve ticaret hukuku konularında uzman öğretim üyeleri arasında belirlenecek bilirkişi heyeti tarafından rapor düzenlenmesine karar vermişti.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Booking ve benzeri yabancı konaklama platformlarına 'şartlı' yeşil ışık yakılmıştı.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi geçtiğimiz haftalarda TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu. Teklife göre platformlar, Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi alacak; başka işletme veya izin belgesi aranmayacak.

İki yıl geçerli olacak ve devredilemeyecek belge için 5 milyon lira ödenecek.