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        Haberler Gündem Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon: 14 tutuklama

        Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon: 14 tutuklama

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tanık beyanları, şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında verdikleri ifadeler, HTS kayıtları ve MASAK raporları incelendi. Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 23:20 Güncelleme:
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        Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon: 14 tutuklama

        Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tanık beyanları, şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında verdikleri ifadeler, HTS kayıtları ve MASAK raporları incelendi. Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyon kapsamında İstanbul Adliyesi'nde savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 14'ü "suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak" ve "rüşvet vermek" suçlarından tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

        Tutuklananlar arasında Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol, CHP Meclis Üyesi Ali Kotan, belediye personeli Ercüment Duman, tekniker Atıl Ulaş Bengi, ayrıca inşaat ve otel firması sahipleri ile farklı meslek gruplarından şüpheliler de yer aldı

        EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Soruşturma kapsamında 7 Ağustos'ta İzmir, Aydın ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

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