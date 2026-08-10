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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe İsmail Kartal'dan Sturm Graz sözleri: Kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik

        İsmail Kartal'dan Sturm Graz sözleri: Kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz ile oynayacakları 3. eleme turu rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sturm Graz'a ilk maçtaki gibi bir oyun sergilemek istediklerini belirten Kartal, "Skoru korumaya değil, kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik. Yarın tek amaç buradan turu geçerek İstanbul'a dönmek" dedi. Deneyimli teknik adam, transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 19:52 Güncelleme:
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        "Kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik"

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, turu geçmek istediklerini söyledi.

        Maçın oynanacağı Liebenau Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kartal, İstanbul'a turu geçerek dönmenin tek hedefleri olduğunu belirtti.

        Sturm Graz'ın evinde baskılı oynayan bir takım olduğunu dile getiren Kartal, "İlk maç bize bir avantaj sağladı ama turu getirmedi. Rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz, avantajlı olduğumuzun farkındayız. Yarın skoru korumaya değil, kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik. Yarın tek amaç buradan turu geçerek İstanbul'a dönmek. İstanbul'da oynadığımız futbolun getirdiği avantajın farkındayız. Graz, kendi evinde güçlü oyunu olan, baskılı oynayan bir takım. Hazırlıklarımızı tamamladık. Ekip olarak kendi oyunumuzu oynamak ve turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Jayden Oosterwolde'nin yerini dolduracak isimlere sahip olduklarını vurgulayan Kartal, transfer komitesinin çalışmalarını kendi alanında titizlikle sürdürdüğünü de aktardı.

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        "BİZİM TAKIMIMIZ BASKILARA ALIŞIK"

        Çok değerli oyunculara sahip olduklarını belirten Kartal, "Oyuncularımız kaliteli, özellikleri farklı. Bu oyuncuları maç maç rakibe göre kullanmak istiyoruz. Bu atılan goller antrenmanlarda çalışılmış gollerdir. Tabii ki orada kalite devreye giriyor ama bunları çalışırsanız kalite ortaya çıkar. Maç maç düşünüyoruz. Yarınki maçta nelerle karşılaşacağımızı biliyoruz, bunun bilincindeyiz. Bizim takımımız bu tip baskılara alışık." diye konuştu.

        Fenerbahçe için en doğru kararları alacaklarını dile getiren Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Ake dünyanın en büyük kulüplerinde oynadı, büyük başarıları var. Çok profesyonel bir oyuncu ve kaliteli bir insan. Skriniar onunla çok iyi ikili oldular. Uyumlu şekilde oynuyoruz, geriden topu daha iyi oyuna sokabiliyoruz. Takım savunması bizim önden başlar. Ön taraftaki oyuncuların kompakt duruşuyla şu ana kadar işler iyi gidiyor. Daha yolumuz var, daha iyi olabileceğimiz mesafemiz var."

        TRANSFER AÇIKLAMASI

        Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Kartal, "Hem saha içinde hem de saha dışında çalışmalarımız devam ediyor. Gidecek ve gelecek oyuncularla ilgili süreçte karar neyse alınacak. Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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