Fenerbahçe Lukaku transferini bitiriyor!
Transferde santrfor takviyesine yoğunlaşan Fenerbahçe, bir süredir görüşme halinde olduğu Romelu Lukaku'da mutlu sona çok yaklaştı. Belçikalı golcüyle her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Napoli ile de bonservis pazarlığında son aşamaya geldi.
Fenerbahçe, yeni golcüsüne kavuşmak üzere... Sarı-lacivertliler, Romelu Lukaku transferinde son aşamaya geldi.
Belçikalı golcüyle kişisel şartlarda el sıkışan Fenerbahçe yönetimi, Napoli'yle de anlaşma noktasına geldi.
FENERBAHÇE'DEN YENİ TEKLİF
Fenerbahçe tarafından Napoli'ye sunulan 6 milyon Euro'luk ilk teklif reddedilirken, sarı-lacivertlilerin yeni bir teklifle İtalyan ekibinin kapısını çaldığı öğrenildi.
Yapılan bu yeni teklif sonrası tarafların anlaşma zeminine yaklaştığı belirtildi.
RESMİ AÇIKLAMA GELEBİLİR
İtalyan basını da kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin Lukaku transferinde mutlu sona ulaşacağını yazarken, önümüzdeki saatlerde resmi açıklamanın gelebileceği ifade edildi.
33 yaşındaki Lukaku, geçtiğimiz sezon Napoli'de sakatlıklar nedeniyle tüm kulvarlarda yalnızca 7 maçta forma giyebildi ve 1 gol kaydetti.