Okan Buruk'tan transfer sözleri: Çok acil bir şekilde kadromuza katmamız gerekiyor!

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Galatasaray, sahasında ligin yeni ekibi Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"İLK YARIDA DOMİNANT BİR OYUNUMUZ VARDI"

"İlk yarı dominant bir oyunumuz vardı. Rakip alanda oynadık, aslında iyi işler yaptık, ürettik ama atamadık. Rakibimizin kalemize gelen bir tane yan ortada kafa vuruşu vardı. Onun dışında çok fazla kalemize getirmedik. Genel olarak rakip sahada oynadığımız, pozisyona girdiğimiz, gole yakın oynadığımız bir ilk yarı oldu."

"STATTAKİ NEGATİF AN OYUNCUYU DA ETKİLEDİ"

"İkinci yarıya da böyle başladık aslında. Yine gole çok yaklaştığımız pozisyonlar oldu. Golü de bulduk. Arkasından hatta bir geçiş yakaladık. Orada belki ikinci golü doğru kullansak bulabilirdik. Ama iki dakikada maç döndü. Bir tane çok uzaktan atılan şut... Orada biraz geriye doğru kaçmamız gerekiyordu bence. Pozisyonda, sanki 30 metreden adam vurduğunda gol atamayacakmış gibi rakibin vurmasına izin verdik. Güzel bir gol oldu sonuçta. Ama dediğim gibi, çok uzaktan da olsa o topa biraz iki adım atıp o şutu kesebilirdik. Ardından bireysel bir hata… Tabii ki futbolda bunlar var, bunlar olacak. Bundan önce de oldu, bundan önceki sezonlarda da oldu. Ama çok hızlı bir şekilde çok negatif bir an oldu. Statta bu tabii ki oyuncuyu da etkiledi. Ben kenardan hep o şeyi değiştirmeye çalıştım açıkçası. Tekrar hepimizin maça girmesini sağlamaya çalıştım. Oyunculara uyarılar yapmaya, onları tekrar harekete geçirmeye çalıştım. Taraftarı aramıza katmaya çalıştım. Devamında bence yine bir havaya girdik. Girdiğimiz çok fazla pozisyon vardı ama son dakikalarda golü bulduk."

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"ÇOK POZİSYONA GİRDİK, İKİ GOLLE RÜZGAR DEĞİŞTİ"

"Biraz daha sakin kalabilirdik. Özellikle 11'e 10'dan sonra yine çok fazla şut var, çok fazla orta var. Ama buraları biraz daha sakin oynayabilirdik. Sonlara doğru gereksiz fauller yaptık. Pozisyon geldi mi, çok fazla geldi. İnanılmaz pozisyonlar geldi, inanılmaz gole yaklaştık, çok gol kaçırdık. Ama kazanmamız gerekirdi tabii ki. Böyle bir maçı... Yüzde 100 hazır değiliz. Hiçbir takım yüzde 100 hazır değil, biz de değiliz. Zorlu maçta önceden söyledim; Dünya Kupası dönüşü maçlarının farklı tarihte katılması... Oyuncular hazırlık döneminde bir yandan... Ama bu dönemi tabii ki kazanarak geçmemiz gerekiyordu. Dediğim gibi, maçın 60. dakikasına kadar, yediğimiz birinci gole kadar, ikinci de çok hızlı geldi zaten. Aslında çok rahat, çok önde, sezon içerisinde en formda olduğumuz oyunlardan birini oynar gibi oynadık. Ama o iki golle birlikte biraz rüzgar değişti. Buna rağmen çok fazla pozisyona girdik. Üzüleceğiz, üzülüyoruz tabii ki. Bu tür şeylere alışık değiliz. Kendi sahamızda özellikle kazanmaya alışkınız. O dominant oyunu hep oynadık. Belki bundan daha kötü oyunlarla oynadığımız, kazandığımız maçlar da var. Daha iyisini yapacağız, zamanla yapacağız."

"KARAMSAR HAVAYI DAĞITMAMIZ GEREKİYOR"

"Ben şunu söylemek istiyorum sadece: Çok karamsar bir hava var. Bunu da dağıtmamız gerekiyor. Oyuna odaklanmak, takıma pozitif o desteği vermemiz gerekiyor. Bizim en büyük başarımız, tabii ki Galatasaray camiasının en büyük başarısı, birlikte olduğumuzda hep güçlü olduk. Birbirimizi yükselttiğimizde, o pozitif havayı artırdığımızda hep güçlü olduk. Bunu artırmamız gerekiyor. Tabii ki birincisi transferlerle artması gerekiyor. İkincisi oyuncuların performansı, benim performansım, ekibimle birlikte... Taraftarımızın da bunu gördükten sonra bize çok fazla destek vereceğini biliyorum. O yüzden haftaya Erzurum deplasmanına gideceğiz. Dediğim gibi, kazanamadan başladık ama inşallah kazanarak devam edip sezonun sonunda yine şampiyon olan takım Galatasaray olacak. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın."

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"YİNE ŞAMPİYON GALATASARAY OLACAK"

"Hep bir şey var: "Galatasaray hazır değil", "Galatasaray..." Beşinci şampiyonluk... Kimse merak etmesin, yine şampiyon Galatasaray olacak. Yani bu ilk hafta. Ama kimse Galatasaray'ın ne kadar iyi bir takım olduğunu, ne kadar iyi bir camia olduğunu, ne kadar birbirine bağlı olduğunu ve bu durumlardan ne kadar hızlı çıktığını herkes biliyor, bilecek. Bunu da biz göstereceğiz. Dediğim gibi, bu tür şeyler olabilir. Şanssız maçlar olabilir. Bu sezon içerisinde de olabilirdi, ligin ilk haftası oldu. Önemli olan buradaki oyuna, oyunun kalitesine bakmak gerekiyor. Futbolun şansının yanında olduğumuz belki bir gün değil de... Yani şunu söyleyeceğim: Tabii ki oynuyorsunuz. Dediğim gibi, geriye kaçan adama çıksanız... Futbol sahasından bahsetmeyeceğiz yani. Bu, rakibimizin attığı birinci golde kalite, ikincisinde bireysel hata."

"HEP BERABER YİNE BAŞARACAĞIZ"

"Şunu sadece söylemek istedim: Bu tür şeyler de var. 40 metreden de vurup gol atabilirsiniz ama oraya doğru zamanda çıkmanız gerekiyor. O zaman şansı olmuyor. Bu, dediğim gibi, futbolun içerisinde ince şeyler vardır; gelişler, gidişler... Bunları da bugün yaşadık. Kötü bir zamanda yaşadık. Bugün aslında kazanıp ortamı pozitife çevirmemiz gereken bir günde bunu yaşadık ama yine pozitife çevireceğiz. Kimse merak etmesin. Galatasaray taraftarı, biz güçlü olacağız. Onlar bizi daha güçlü yapacaklar. Hep beraber yine başaracağız."

"ÇOK ACİL BİR ŞEKİLDE KADROMUZA KATMAMIZ GEREKİYOR"

"Ön tarafta tabii ki oyuncu sayımız çok az. Orayı ilk başta güçlendirmek istiyoruz. Yani hep söylüyorum; 10 numara pozisyonu, bir forvet oyuncusu, bir kanat oyuncusu... Bunları çok acil bir şekilde kadromuza katmamız gerekiyor. Bu transferler şey yapıldıktan sonra hem kadromuz güçlenecek hem daha pozitif olacak. İçerideki oyuncular da daha pozitif olacak, taraftarımıza da daha pozitif yansıyacak. Biz de burada daha pozitif olacağız. Bunun bu hafta içerisinde inşallah olmasını istiyoruz. Ama tabii ki belki bir olur, belki iki olur, bilemiyorsunuz. En hızlı şekilde zaten bununla ilgili çalışmalar, görüşmeler sürüyor."

"KADRO GENİŞLİĞİMİZ OLACAK"

"Dediğim gibi, bir sonraki maça kadar inşallah bunları yetiştirdiğimizde kadro genişliğimiz olacak. Ama başka mevkileri de düşünebilir miyiz? Bunları da düşünebiliriz. Onlarla ilgili de düşüncelerimiz olabilir. Dediğim gibi, başlangıç bu süreç. Şampiyonlar Ligi başlayana kadar bir sürecimiz var. Oraya kadar da kadromuzu en iyi seviyeye getirmek için düşüncelerimiz olacak. Burada gördüğümüz eksikleri de o dönemde kapatabiliriz. Bu transfer işi hep hareketli bir şey, çok değişken bir şey. O yüzden transfer dönemi içerisinde bu değişiklikler de yapılabilir."